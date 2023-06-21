Как солдаты взаимодействуют с молодёжью в рамках патриотического воспитания? Рассказал военный идеолог

Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Влада Родовская, корреспондент:

Как реализуется военно-патриотическое воспитание молодежи с точки зрения военного человека?

Валерий Янушкевич, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования по идеологической работе:

Сегодня большое внимание уделено в первую очередь патриотическому воспитанию, а мы как люди военные в этом формате работаем по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Меня радует то, что с каждым годом количество детей, которые хотят и вовлекаются в составляющую патриотического воспитания, становится все больше. Ведь мы учим детей не только обращаться с оружием. Мы прививаем в ходе своих мероприятий любовь к Родине, воспитываем исторические ценности у ребят, то есть социальную нравственность. Почему в лагерь «Чайка» выстраивается очередь на оздоровление? Узнали о популярном месте возле Борисова – подробности.

Влада Родовская:

Какие формы взаимодействия? Валерий Янушкевич:

Сегодня формы взаимодействия достаточно расширены и разнообразны. Начиная от простейших – это лекции, беседы, когда мы рассказываем ребятам об армии, Военной академии, о службе в армии. И завершая такими полевыми сборами. Это и уроки мужества, и посещение памятников, и возложение цветов и гирлянд, и встречи с ветеранами. Комплекс настолько расширен. И радует то, что у детей сегодня это вызывает восторг. Для этого мы и проводим эти мероприятия, находимся на правильном пути. Такое общение – это еще и помощь в профориентации для ребят. Есть возможность задать вопросы и получить дельные ответы. Кстати, судя по этим глазам, многие ребята всерьез задумались о военном поприще.

Даниил Борташ:

Мне очень нравится военная тематика. Викторины были, раздавали призы за то, что отвечал правильно. Привезли автоматы, бронежилеты – все на военную тематику. Можно трогать, надевать. Это все очень классно. В машине можно посидеть.