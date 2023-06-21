Собрать автомат за 27 секунд и надеть амуницию на 20 кг. Вот какой интерактив устроили военные для детей

Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Ракицкая, директор Борисовского центра экологии и туризма:

Мы на мероприятии, которое проводим совместно с военными, а точнее – Северо-западным оперативным командованием. Здесь представлены практически все воинские части Борисовского района. Думаю, вы знаете, что в Борисове очень много воинских частей. Сегодня практически все они приехали в гости. Мероприятие называется «Есть такая профессия – Родину защищать». Главная задача и цель – это познакомить ребят с такой профессией, как военнослужащий. Какие виды и роды войск существуют, в том числе познакомить, что военные – это не просто зеленая форма и строевая подготовка, а это и дух патриотизма, который они с собой несут. Военные с удовольствием идут к нам на встречу. Подготовили очень интересное мероприятие.

Борисовщина имеет богатое историко-культурное наследие. И каждый школьник хорошо знает прошлое. Всю информацию здесь бережно сохраняют. В учреждениях работают разной направленности классы: исторические, краеведческие, патриотические, где детально разбирают тематику, поэтому и познания глубокие. Главные гости сегодня – представители Северо-западного оперативного командования. Для ребят это интересные собеседники, по некоторым вопросам – настоящие эксперты.

А эта площадка пользовалась особым спросом. Здесь представлено вооружение – то, что всегда интересно мальчишкам, да и девчонкам тоже. Здесь же можно было пройти исторический блиц и даже поучаствовать во флешмобе. На локациях нынче очень оживленно. Интересные экспонаты увидеть, а еще лучше – подержать, хотели многие. Ряды впечатляют.

Здесь представлены образцы стрелкового оружия, которое стоит на вооружении Северо-западного оперативного командования. Дети тактильно могут ознакомиться с этими предметами. Это вызывает большой восторг и удивление.

– На данной учебной точке военнослужащий нашего командования показывает ребятам основные нормативы боевой подготовки по разборке и сборке стрелкового оружия.

– За сколько времени нужно собирать и разбирать?

– Общепринятая норма – до 27 секунд.

– Даже несмотря на то, что это дети, они должны научиться разбирать за 27 секунд?

– Конечно. Но дети как справятся, так и хорошо.

– Современные образцы экипировки. Здесь у ребят есть возможность надеть на себя бронежилет и другую военную форму. Здесь есть налокотники, наколенники, разгрузочные жилеты. Ребята могут подержать автомат, сфотографироваться на фоне баннера.

– Ого! 16 килограммов! Но это же не все?

– Конечно, не все. Все зависит от задач. Учтите, что вы носите оружие, боеприпасы. Все это суммарно – до 20 килограммов.

Военная машина. Посидеть за рулем такого спецтранспорта мечтает каждый хотя бы минутку. Ведь такая техника вызывает неподдельный интерес.

Мне больше всего понравилась машина. Она удобная и очень красивая. Мне больше всего понравились рации, оружие. Нужно понимать, что нужно защищать свою Родину, гордиться ей и любить свою страну.

– В чем его отличие. Он такой большой. Для чего?

– Отличие в габаритах, в высоком клиренсе. Высокая проходимость по бездорожью, по лесам, где какие-то пни высокие.

Здесь представлены средства связи, которые используются нами в Вооруженных силах. Это ТА-11. Телефонный аппарат для проводной связи. Обычным кабелем проводим, связываем аппараты и можем общаться. Радиостанции Hytera. То же самое – общение между собой, можно переводить в цифровой формат и связываться через спутник без набора номера.