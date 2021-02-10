«Быстрее приходят какие-то новшества». Какую тему поднимет на ВНС делегат от Узденского района?
Новости Беларуси. Свой взгляд на развитие страны на Всебелорусском народном собрании смогут высказать представители всех сфер и профессий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, приглашения на форум от Узденского района получили четыре человека: сотрудник МЧС, представители медицины и образования.
В частности, директор Узденского сельскохозяйственного профессионального лицея Алена Евгеньевна Евсюк. Кандидатура известная – женщина проработала в лицее более 20 лет, шесть из которых в должности руководителя. В учреждении готовят специалистов по шести специальностям и девяти квалификациям. От поваров-кондитеров и парикмахеров до трактористов и водителей международной категории.
Алена Евсюк, директор Узденского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
Потребность Узденского района мы удовлетворяем 100 %. Ежегодное распределение стопроцентное в учреждении образования. Ну а как направление, как основной вопрос хочется затронуть такой, чтобы организации-заказчики кадров больше работали с учреждением образования. В них чаще или быстрее приходят какие-то новшества, новое оборудование, новые технологии. И понятно, что эти организации и наши учащиеся проходят там производственное обучение и практику с тем, чтобы, уже придя на предприятие, они умели выполнять этот вид работ и работали на этом оборудовании. Поэтому производственное обучение в организации, это как одно из основных направлений деятельности или обучения в нашем учреждении образования.
Еще одна тема, которую Алена Евгеньевна считает актуальной – более активная модернизация материально-технической базы учебных заведений. Особенно это касается лицеев и колледжей с технической направленностью, где для высокого уровня квалификации требует не столько теория, сколько практика.
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