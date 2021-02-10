Сколько будет женщин и молодёжи? ВНС в цифрах

Новости Беларуси. До самого масштабного народного диалога осталось менее суток. Уже известно, как VI Всебелорусское народное собрание будет выглядеть в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До самого масштабного народного диалога осталось менее суток. Уже известно, как VI Всебелорусское народное собрание будет выглядеть в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без приглашенных это без малого 2400 делегатов. С учетом гостей цифра возрастет до 2700 человек. Больше трети из них – женщины.
Самая массовая возрастная категория – активные белорусы в возрасте от 41 до 50 лет. В цифрах это 885 человек.
Много и молодежи – тех, кому нет еще и 30.
Этих людей (специалистов в профессии, лидеров мнений, небезразличных к будущему страны, готовых высказывать позицию и вносить предложения) избирали в трудовых коллективах и на общественных собраниях.
К диалогу приглашены представители всех ветвей власти и всех сфер производства. 30 % – работники промышленности, строительства и транспорта. Будут присутствовать делегаты от бизнеса, науки и образования, здравоохранения и культуры, силовой блок, АПК, студенческая молодежь и пенсионеры.