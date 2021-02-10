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Сколько будет женщин и молодёжи? ВНС в цифрах

10 февраля 2021 10:34
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Новости Беларуси. До самого масштабного народного диалога осталось менее суток. Уже известно, как VI Всебелорусское народное собрание будет выглядеть в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сколько будет женщин и молодёжи? ВНС в цифрах-1

Без приглашенных это без малого 2400 делегатов. С учетом гостей цифра возрастет до 2700 человек. Больше трети из них – женщины.  

Самая массовая возрастная категория – активные белорусы в возрасте от 41 до 50 лет. В цифрах это 885 человек.

Много и молодежи – тех, кому нет еще и 30.  

Сколько будет женщин и молодёжи? ВНС в цифрах-4

Этих людей (специалистов в профессии, лидеров мнений, небезразличных к будущему страны, готовых высказывать позицию и вносить предложения) избирали в трудовых коллективах и на общественных собраниях.  

Сколько будет женщин и молодёжи? ВНС в цифрах-7

К диалогу приглашены представители всех ветвей власти и всех сфер производства. 30 % – работники промышленности, строительства и транспорта. Будут присутствовать делегаты от бизнеса, науки и образования, здравоохранения и культуры, силовой блок, АПК, студенческая молодежь и пенсионеры.  

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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