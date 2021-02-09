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«Хотелось бы, чтобы молодёжь получала достойную зарплату и жильё». Вот что волнует делегата на ВНС от Стародорожского района

09 февраля 2021 20:10
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Новости Беларуси. Возрождение деревни, привлечение и закрепление молодых кадров, а также аграрные перспективы – эти темы волнуют делегата на Всебелорусское народное собрание от Стародорожского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Хотелось бы, чтобы молодёжь получала достойную зарплату и жильё». Вот что волнует делегата на ВНС от Стародорожского района-1

Валентина Жуковец большую часть жизни работает в сельском хозяйстве. Почти 25 лет на предприятии «Залужье». Она заведующая складом, отвечает за хранение и качество зерна. В течение 12 лет является местным депутатом и помогает решать проблемные вопросы населения.

«Хотелось бы, чтобы молодёжь получала достойную зарплату и жильё». Вот что волнует делегата на ВНС от Стародорожского района-4

Валентина Жуковец, заведующая складом сельхозпредприятия «Залужье»:
Конечно, хотелось бы, чтобы молодежь получала достойную зарплату, жилье. Хочется видеть нашу деревню более обновленной, хочется видеть красивые дома приусадебного типа. Хочется, чтобы оставалась наша молодежь.

«Хотелось бы, чтобы молодёжь получала достойную зарплату и жильё». Вот что волнует делегата на ВНС от Стародорожского района-7

Галина Ворожбицкая, председатель профсоюзной организации сельхозпредприятия «Залужье»:
Валентина Марьяновна очень ответственный, добросовестный, отзывчивый человек и специалист. Все поручения выполняет добросовестно, ко всем работникам относится отлично. Думаю, она достойна представить наш район на этом собрании. Все наше хозяйство поддержало ее кандидатуру на Шестое народное собрание.

Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11 и 12 февраля. От Минской области на форум отправятся 310 делегатов. Все они из разных сфер: представляют не только сельское хозяйство, но и промышленность, образование, медицину и культуру.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Валентина Жуковец # Галина Ворожбицкая # Фотофакт

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