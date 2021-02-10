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В поликлиниках Минска возобновили оказание плановой медпомощи. Приёмы ведут все специалисты узкого профиля

10 февраля 2021 14:08
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Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновили оказание плановой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В поликлиниках Минска возобновили оказание плановой медпомощи. Приёмы ведут все специалисты узкого профиля-1

Связано это со стабилизацией обстановки  с коронавирусом. Сейчас приемы ведут все специалисты узкого профиля. Врачи принимают по талонам. Отделения дневного пребывания также вернулись в прежний режим работы. Специалисты здесь работают в две смены. 

В поликлиниках Минска возобновили оказание плановой медпомощи. Приёмы ведут все специалисты узкого профиля-4

Также по мере снижения заболеваемости острыми респираторными инфекциями постепенно сокращается количество контактных бригад. К слову, оказание экстренной медицинской помощи в поликлиниках Минска не приостанавливалось.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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