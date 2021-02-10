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Делегаты ВНС отправляются в Минск, и вот как их провожают родственники и коллеги

10 февраля 2021 14:22
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Новости Беларуси. Беларусь накануне VI Всебелорусского собрания. Делегаты форума 10 февраля из всех регионов отправляются в Минск. Завтра они соберутся на всенародное вече, чтобы обсудить итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и совместно выработать план на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты ВНС отправляются в Минск, и вот как их провожают родственники и коллеги-1

Делегатов Могилевской области пришли провожать родственники, друзья и коллеги. Директора местного мясокомбината в дорогу отправляет женская часть коллектива. На эти два дня, пока руководитель будет выполнять свою почетную миссию в столице, у руля предприятия станет женщина.  

Делегаты ВНС отправляются в Минск, и вот как их провожают родственники и коллеги-4

Анжелика Масальская:  
Мы, коллектив Могилевского мясокомбината, пришли сегодня проводить своего любимого руководителя на Всебелорусское народное собрание. Мы обещаем ему за время отсутствия продуктивно работать, не подвести за эти два дня, так же дальше бодрствовать в работе. Мы ждем его с Всебелорусского народного собрания. И также думаем, что мы и дальше будем жить в стабильной, спокойной любимой нашей Республике Беларусь.  

Делегаты ВНС отправляются в Минск, и вот как их провожают родственники и коллеги-7

Анатолий Пискунов, делегат ВНС:  
С настроением бодрым, приподнять, хорошим. Какие вопросы волнуют? Ну, вопросы применительно к моей профессии. Проблемы и вопросы, связанные с сельским хозяйством, с развитием дальше его, с закреплением молодежи на селе. Село одна из основ Беларуси. Процветающее сельское хозяйство это базис для нашей страны. Ну, и хотим, чтобы сельское хозяйство процветало, развивалось.  

В Минск сегодня прибудут делегаты от всех регионов страны.  

Делегаты ВНС отправляются в Минск, и вот как их провожают родственники и коллеги-10

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Анжелика Масальская # Анатолий Пискунов # Фотофакт

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