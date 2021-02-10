Делегаты ВНС отправляются в Минск, и вот как их провожают родственники и коллеги

Новости Беларуси. Беларусь накануне VI Всебелорусского собрания. Делегаты форума 10 февраля из всех регионов отправляются в Минск. Завтра они соберутся на всенародное вече, чтобы обсудить итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и совместно выработать план на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегатов Могилевской области пришли провожать родственники, друзья и коллеги. Директора местного мясокомбината в дорогу отправляет женская часть коллектива. На эти два дня, пока руководитель будет выполнять свою почетную миссию в столице, у руля предприятия станет женщина.

Анжелика Масальская:

Мы, коллектив Могилевского мясокомбината, пришли сегодня проводить своего любимого руководителя на Всебелорусское народное собрание. Мы обещаем ему за время отсутствия продуктивно работать, не подвести за эти два дня, так же дальше бодрствовать в работе. Мы ждем его с Всебелорусского народного собрания. И также думаем, что мы и дальше будем жить в стабильной, спокойной любимой нашей Республике Беларусь.