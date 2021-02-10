В Минске 11 февраля пройдёт электронная ярмарка вакансий

Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет 11 февраля в Минске. Сотрудников будут искать семь организаций Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предложат более 400 свободных рабочих мест. В ходе ярмарки можно будет в режиме онлайн ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, задать вопросы, направить резюме и получить приглашение на собеседование.

По окончании мероприятия доступ к актуальным вакансиям сохранится – они будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.