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В Минске 11 февраля пройдёт электронная ярмарка вакансий

10 февраля 2021 14:22
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Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет 11 февраля в Минске. Сотрудников будут искать семь организаций Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 11 февраля пройдёт электронная ярмарка вакансий -1

Предложат более 400 свободных рабочих мест. В ходе ярмарки можно будет в режиме онлайн ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, задать вопросы, направить резюме и получить приглашение на собеседование.

По окончании мероприятия доступ к актуальным вакансиям сохранится – они будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.

# Занятость в Беларуси # общество # Фотофакт

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