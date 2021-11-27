Летняя резина дубеет на холоде и не цепляется за асфальт. Какие шины выбрать для автомобиля?

Новости Беларуси. Внимание, на дороге может быть скользко. Это уж точно должны знать и помнить автовладельцы. Кто подзабыл, тому напомнят сотрудники ГАИ. В Беларуси стартовала республиканская акция «Зимние шины – безопасность для машины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.‎ Тянуть резину больше нельзя – «переобуть» свой автомобиль нужно до 1 декабря. О разнице между зимней и летней резиной лучше всего знают работники шиномонтажей. В разгар холодного сезона здесь действительно горячо. Говорят, отправной точкой для большинства водителей становится именно первый снег.

Те, кто этот момент пропустили, зачастую едут уже не на шиномонтаж, а на кузовное СТО. И вроде понятно все как дважды два: летняя резина просто дубеет на холоде и уже не цепляется за асфальт. И нет никакой «всесезонки» – все это происки маркетологов. А вот в выборе зимних шин можно опираться уже на собственные предпочтения.

Роман Мазуркевич, слесарь по ремонту автомобилей:

Для нашей зимы главное, чтобы была зимняя резина. Шипованная – нешипованная – в зависимости от условий, при которых эксплуатируется автомобиль. Допустим, шипованная резина – гололед. Европейская зима и скандинавская. Скандинавская зима – это жесткий снег, без реагента, без слякоти. Европейская зима – это уже мелкий дождь идет, мокрый снег, реагентами посыпают дорогу, слякоть. Еще специалисты советуют обновлять резину хотя бы раз в пять лет, периодически проверять давление в шинах и, самое главное, следить за износом протектора. По правилам его минимальная высота не должна быть меньше 4 миллиметров. И дело даже не в рамках закона, речь зачастую идет о человеческих жизнях.