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В штаб-квартире НОК подвели итоги интеллектуального турнира «Вытоки.Quiz»

25 сентября 2023 17:15
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Новости Беларуси. Быстрее, выше, умнее! В штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошел финал республиканского интеллектуального турнира «Вытокі. Quiz», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штаб-квартире НОК подвели итоги интеллектуального турнира «Вытоки.Quiz»-1

Финалистами стали семь команд, представители каждой области и столицы. С приветственным словом к участникам обратился президент НОК. На решающем состязании ребят ожидали пять интеллектуальных туров.

В штаб-квартире НОК подвели итоги интеллектуального турнира «Вытоки.Quiz»-4

Участникам пригодились знания об истории олимпийского движения и спортивных подвигах белорусских и мировых спортсменов. Победителем решающего тура стала команда из Минской области. Серебро у ребят из Гродненского региона, бронзу взяли школьники из Минска.

В штаб-квартире НОК подвели итоги интеллектуального турнира «Вытоки.Quiz»-7

Наталья Апончук, директор Белорусской олимпийской академии:
Ребята начинают изучать свою историю, спортивную историю своей страны, увлекаться этим. Плюс еще такой соревновательный момент тоже подстегивает дальше изучать, получать больше информации. То есть, скорее, даже образовательный турнир совместно с интеллектуальным.

В штаб-квартире НОК подвели итоги интеллектуального турнира «Вытоки.Quiz»-10

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:
Даже я что-то узнаю здесь новое. И, конечно, казалось бы, много уже про спорт знаю, про олимпийское движение. Но все же какие-то моменты для меня новые, я про них слышу впервые. Где-то даже развиваюсь с ребятами, которые участвуют в этих соревнованиях.

Напомним, интеллектуальный турнир в 2023 году проходит впервые в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу».

# Интеллектуальные игры # общество # Антон Смольский # Фотофакт

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