В штаб-квартире НОК подвели итоги интеллектуального турнира «Вытоки.Quiz»

Финалистами стали семь команд, представители каждой области и столицы. С приветственным словом к участникам обратился президент НОК. На решающем состязании ребят ожидали пять интеллектуальных туров.

Участникам пригодились знания об истории олимпийского движения и спортивных подвигах белорусских и мировых спортсменов. Победителем решающего тура стала команда из Минской области. Серебро у ребят из Гродненского региона, бронзу взяли школьники из Минска.

Наталья А пончук, директор Б елорусской олимпийской академии: Ребята начинают изучать свою историю, спортивную историю своей страны, увлекаться этим. Плюс еще такой соревновательный момент тоже подстегивает дальше изучать, получать больше информации. То есть, скорее, даже образовательный турнир совместно с интеллектуальным.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

Даже я что-то узнаю здесь новое. И, конечно, казалось бы, много уже про спорт знаю, про олимпийское движение. Но все же какие-то моменты для меня новые, я про них слышу впервые. Где-то даже развиваюсь с ребятами, которые участвуют в этих соревнованиях.

Напомним, интеллектуальный турнир в 2023 году проходит впервые в рамках культурно-спортивного фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу».