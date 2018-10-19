Александр Лукашенко рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета

Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал студентам, что готов поддержать идею о создании сетевого университета, который бы обучал студентов в дистанционной форме с использованием IT-технологий.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире, в то же время он против слепого копирования чужих методик обучения. Существующую систему ломать нельзя – ее надо совершенствовать и приспосабливать к современным условиям.