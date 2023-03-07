«Были реальные очереди». Чем белорусские музеи могут удивить посетителей?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если мы заговорили про музеи, тот же Лувр, Эрмитаж привлекают десятки тысяч посетителей ежегодно. В наши музеи ходят? Чем мы умеем удивлять, что можем показать такое, чтобы привлечь в том числе и иностранных гостей?
Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
2022 год. Я видела очереди в музей. Это было удивительно, но я всем об этом рассказываю. Это были не фотошопы, не постановочные кадры. Это были реальные очереди в музей. Первое – это была акция под эгидой Министерства культуры 8-9 мая, когда было объявлено бесплатное посещение наших музеев. Поверьте, наши музеи, возможно, были даже где-то не готовы к этому. Когда стояли очереди, приходилось организовывать… Второй факт – была прекрасная акция, которая продолжена и в этом году. Это работа передвижного комплекса Музея истории Великой Отечественной войны. Он передвигается по нашим регионам. Если вы не можете приехать в Музей истории ВОВ Минска, то музей едет к вам. Когда мы увидели в регионах, в Волковыске в частности, очередь из молодых людей в данный передвижной комплекс, мы поняли, что это очень востребованная вещь для малых регионов. Также прекрасная акция в рамках соглашения Министерств культуры и образования. Это последняя среда месяца – бесплатное посещение для наших учащихся. Ходят с удовольствием, не по принуждению. Если мы делаем акцент на организованные группы, классы, то случаи, когда ребенок приходит и говорит: «Сегодня последняя среда месяца, я учащийся, можно я пройду?» – такие случаи тоже есть. Благодаря успеху данной акции она продлена, в этом году также действует данное соглашение.
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Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм»:
У нас на киностудии тоже есть свой музей, музей именно нашего кино. Он небольшой, но пользуется популярностью. У нас есть экскурсии, которые проводятся по киностудии. С большим удовольствием и школьники, и их учителя, и родители, любые посетители могут заказать экскурсию и пройтись по нашим этажам, замечательным костюмерным цехам, по цехам реквизита. Можно посмотреть оружие, которое снималось в наших исторических фильмах, те самые костюмчики, которые были на брендовых персонажах, которые снимались в наших фильмах. Там есть платье девочки, которая искала отца, костюмчик Буратино. Моя гордость – большое волшебное зеркало, которое снималось в «Рыжик в зазеркалье». Это зеркало иногда берут для съемки клипов, постановочных номеров на сцене. И я все время смотрю и узнаю: это наше зеркало.
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