«Были реальные очереди». Чем белорусские музеи могут удивить посетителей?

Юлия Бешанова, ведущая : Если мы заговорили про музеи, тот же Лувр, Эрмитаж привлекают десятки тысяч посетителей ежегодно. В наши музеи ходят? Чем мы умеем удивлять, что можем показать такое, чтобы привлечь в том числе и иностранных гостей?

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

2022 год. Я видела очереди в музей. Это было удивительно, но я всем об этом рассказываю. Это были не фотошопы, не постановочные кадры. Это были реальные очереди в музей. Первое – это была акция под эгидой Министерства культуры 8-9 мая, когда было объявлено бесплатное посещение наших музеев. Поверьте, наши музеи, возможно, были даже где-то не готовы к этому. Когда стояли очереди, приходилось организовывать… Второй факт – была прекрасная акция, которая продолжена и в этом году. Это работа передвижного комплекса Музея истории Великой Отечественной войны. Он передвигается по нашим регионам. Если вы не можете приехать в Музей истории ВОВ Минска, то музей едет к вам. Когда мы увидели в регионах, в Волковыске в частности, очередь из молодых людей в данный передвижной комплекс, мы поняли, что это очень востребованная вещь для малых регионов. Также прекрасная акция в рамках соглашения Министерств культуры и образования. Это последняя среда месяца – бесплатное посещение для наших учащихся. Ходят с удовольствием, не по принуждению. Если мы делаем акцент на организованные группы, классы, то случаи, когда ребенок приходит и говорит: «Сегодня последняя среда месяца, я учащийся, можно я пройду?» – такие случаи тоже есть. Благодаря успеху данной акции она продлена, в этом году также действует данное соглашение.