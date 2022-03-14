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Артём Цуран на вручении паспортов юным минчанам: «Надеемся, что каждый из них внесёт частичку себя в развитие страны»

14 марта 2022 15:52
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Новости Беларуси. Момент, который останется в памяти надолго. Накануне Дня Конституции в городской Ратуше почти четыре десятка юных минчан получили свои первые паспорта из рук руководства города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артём Цуран на вручении паспортов юным минчанам: «Надеемся, что каждый из них внесёт частичку себя в развитие страны»-1

Документ гражданской зрелости вручили молодым людям, которые имеют достижения в науке, спорте и активно участвуют в жизни Минска. Традиционно накануне Дня Конституции стартует патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси», где в торжественной обстановке 14-летним юношам и девушкам вручают паспорта.

Артём Цуран на вручении паспортов юным минчанам: «Надеемся, что каждый из них внесёт частичку себя в развитие страны»-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это очень ответственно, очень серьезно для этих молодых людей, тот шаг, что они уже становятся не просто гражданами – полноценными гражданами нашей страны со всеми вытекающими последствиями. Надеемся, что каждый из них внесет частичку себя в развитие нашей страны, в развитие нашего города, будет его прославлять далеко за его пределами.

# Государственная политика # общество # Артем Цуран # Фотофакт

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