Артём Цуран на вручении паспортов юным минчанам: «Надеемся, что каждый из них внесёт частичку себя в развитие страны»

Новости Беларуси. Момент, который останется в памяти надолго. Накануне Дня Конституции в городской Ратуше почти четыре десятка юных минчан получили свои первые паспорта из рук руководства города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Это очень ответственно, очень серьезно для этих молодых людей, тот шаг, что они уже становятся не просто гражданами – полноценными гражданами нашей страны со всеми вытекающими последствиями. Надеемся, что каждый из них внесет частичку себя в развитие нашей страны, в развитие нашего города, будет его прославлять далеко за его пределами.