«Подпись тренировалась делать с 10 лет». В Ратуше минские школьники получили свои первые паспорта

Новости Беларуси. Момент, который останется в памяти надолго. Накануне Дня Конституции в городской Ратуше почти четыре десятка юных минчан получили свои первые паспорта из рук руководства города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Документ гражданской зрелости вручили молодым людям, которые имеют достижения в науке, спорте и активно участвуют в жизни Минска.

Александра Гембицкая, ученица гимназии № 2: Свою подпись я тренировалась делать с 10 лет. У нас есть обязанность гордиться, помогать своей малой родине. И благодаря государственной, общественной поддержке мы, молодежь, способны стремиться к будущему, способны покорить любые вершины.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

У нас прекрасная, замечательная, инициативная и ответственная молодежь. Это будущее нашей страны, считайте, это сегодняшний фундамент нашего государства и нашей государственности в целом.

Юноши и девушки получили также памятные подарки – флаг Республики Беларусь, новое издание Конституции и мерч Первого.