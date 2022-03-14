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«Подпись тренировалась делать с 10 лет». В Ратуше минские школьники получили свои первые паспорта

14 марта 2022 15:50
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Новости Беларуси. Момент, который останется в памяти надолго. Накануне Дня Конституции в городской Ратуше почти четыре десятка юных минчан получили свои первые паспорта из рук руководства города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Подпись тренировалась делать с 10 лет». В Ратуше минские школьники получили свои первые паспорта-1

Документ гражданской зрелости вручили молодым людям, которые имеют достижения в науке, спорте и активно участвуют в жизни Минска.

«Подпись тренировалась делать с 10 лет». В Ратуше минские школьники получили свои первые паспорта-4

Александра Гембицкая, ученица гимназии № 2:
Свою подпись я тренировалась делать с 10 лет. У нас есть обязанность гордиться, помогать своей малой родине. И благодаря государственной, общественной поддержке мы, молодежь, способны стремиться к будущему, способны покорить любые вершины.

«Подпись тренировалась делать с 10 лет». В Ратуше минские школьники получили свои первые паспорта-7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
У нас прекрасная, замечательная, инициативная и ответственная молодежь. Это будущее нашей страны, считайте, это сегодняшний фундамент нашего государства и нашей государственности в целом.

Юноши и девушки получили также памятные подарки – флаг Республики Беларусь, новое издание Конституции и мерч Первого.

Артем Цуран на вручении паспортов юным минчанам: «Надеемся, что каждый из них внесет частичку себя в развитие страны». Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Андрей Бугров # Фотофакт

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