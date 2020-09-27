Прямой эфир

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске

27 сентября 2020 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне большого христианского праздника, Воздвижения Креста Господня, который православные верующие отмечают 27 сентября, в Минском кафедральном соборе представили воссозданный Туровский крест. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

История этого кропотливого процесса началась еще в 1962-м, когда археолог Лысенко во время раскопок средневекового городища обнаружил четыре свинцовых изображения, которые, вероятнее всего, имели отношение к той самой реликвии, утерянной вместе с Туровским собором после землетрясения аж в первой половине XIII века. Было, оказывается, в нашей истории и такое.

Евгений Пустовой изучил детали.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-1

Радость сия велика. Но большому празднику предшествовали кропотливые будни. Восстановление Туровского креста на свои плечи взвалила матушка Мария Нецветаева. Матушка  значит жена священника. А коль муж в сане без разрешения, благословения – шага лишнего не ступить. На путь к обретению святыни благословил сам митрополит Павел.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-4

Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусского Экзархата:
Владыка Павел, митрополит Минский и Заславский, активно поддержал эту идею. И когда получила от Владыки поручение возглавить работы, то есть это надо было продумать, где, что, как, зачем, почему, и отслеживать весь процесс работ, было совершенно не страшно. Надо значит, сделаем. Страшно стало, когда мы крест сдали.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-7



Искусствовед – тонкая натура, но все женские эмоции в сторону. Создать крест  полдела. Сначала надо было воссоздать исторический облик реликвии.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-9

Марина Нецветаева:
У нас есть, как пример, Крест Евфросинии Полоцкой. Когда мы говорим про Крест Евфросинии Полоцкой, мы сразу понимаем масштабы. Вот здесь такие же масштабы для Туровской епархии. Если Полоцк боевитый где-то, то есть мы помним историю про Всеслава Чародея, то Туров был другим. Он был мирным. Туров никогда не инициировал военные действия. Туров только защищался, когда на него нападали.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-12

Подготовка документации, переговоры, поиск мастеров. Такая вот личная Голгофа. Матушка Мария ее осилила. Затем судьбу сакрального достояния доверили в руки белорусского ювелира Олега Ермоловича. В этом тонком промысле он с 90-ых, с начала суверенитета Беларуси. Совпадение? Не думаю. Промысел Божий. А по-мирскому чудеса.

«Нам надо было мыслить как средневековый человек». Ювелир рассказал, как занимался воссозданием Туровского креста.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-15

Даже процесс начался в преддверии Крестопоклонной недели. Чудеса-чудесами, но работать приходилось реально по 14-16 часов в сутки. Когда у коллег и подопечных руки опускались, у Ермоловича глаза горели. Церковь учит: если дано, значит, осилишь. Осилили. Только вот воссозданный Туровский крест явить в Беларуси планировали в мае. А получилось именно в этот знаковый день Воздвижение Креста Господня.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-18

Евгений Пустовой, корреспондент:
Воздвижение Креста Господня в православной церкви день неоднозначный. С одной стороны, день скорби, с другой – радости и победы. А с сегодняшнего дня в истории Белорусской православной церкви этот день будет еще и знаменоваться воссозданием Туровского креста – духовного символа силы белорусского народа.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-21

И вот он, эпохальный момент. Крест, воссозданный по благословению митрополита Павла, в главный собор страны вносит Владыка Вениамин. Митрополит белорус, к тому же еще и уроженец мест, некогда входивших в Туровское княжество.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-24



Крест это еще и память о Голгофе. В последние недели Беларусь как бы шла на крестные страдания. Поэтому в православных храмах повсеместно сугубо проходили молебны о даровании мира и спокойствия в стране. Апогеем молитвы стал общереспубликанский Крестный ход. Вчера паломники прибыли в Минск со списком нашей духовной святыни  Жировичской иконы Божией Матери.

Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске-26

Туровский крест это и сакральный предмет, и многовековые традиции Туровского княжества, воплощенные современниками-белорусами. Реликвия воссоздана в двух экземплярах. Один из них вернется на малую родину, другой останется в Минске. Жировичи, Полоцк, Туров. Центры духовной силы обретают свои утраченные святыни, а значит, белорусы  себя.

# Церковь # общество # Мария Нецветаева # Олег Ермолович # Евгений Пустовой # Митрополит Павел # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спасатели рассказали, каких людей сложнее всего искать в лесу
27 сентября 2020 19:27

Спасатели рассказали, каких людей сложнее всего искать в лесу

Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога
27 сентября 2020 19:25

Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога

Не стоит поворачиваться спиной. Что ещё важно знать, если встретил в лесу дикого зверя?
27 сентября 2020 19:23

Не стоит поворачиваться спиной. Что ещё важно знать, если встретил в лесу дикого зверя?