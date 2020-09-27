Был утерян еще в XIII веке. Восстановленный Туровский крест показали в Минске

Новости Беларуси. Накануне большого христианского праздника, Воздвижения Креста Господня, который православные верующие отмечают 27 сентября, в Минском кафедральном соборе представили воссозданный Туровский крест. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ. История этого кропотливого процесса началась еще в 1962-м, когда археолог Лысенко во время раскопок средневекового городища обнаружил четыре свинцовых изображения, которые, вероятнее всего, имели отношение к той самой реликвии, утерянной вместе с Туровским собором после землетрясения аж в первой половине XIII века. Было, оказывается, в нашей истории и такое. Евгений Пустовой изучил детали.

Радость сия велика. Но большому празднику предшествовали кропотливые будни. Восстановление Туровского креста на свои плечи взвалила матушка Мария Нецветаева. Матушка – значит жена священника. А коль муж в сане без разрешения, благословения – шага лишнего не ступить. На путь к обретению святыни благословил сам митрополит Павел.

Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусского Экзархата:

Владыка Павел, митрополит Минский и Заславский, активно поддержал эту идею. И когда получила от Владыки поручение возглавить работы, то есть это надо было продумать, где, что, как, зачем, почему, и отслеживать весь процесс работ, было совершенно не страшно. Надо – значит, сделаем. Страшно стало, когда мы крест сдали.





Искусствовед – тонкая натура, но все женские эмоции в сторону. Создать крест – полдела. Сначала надо было воссоздать исторический облик реликвии.

Марина Нецветаева:

У нас есть, как пример, Крест Евфросинии Полоцкой. Когда мы говорим про Крест Евфросинии Полоцкой, мы сразу понимаем масштабы. Вот здесь такие же масштабы для Туровской епархии. Если Полоцк боевитый где-то, то есть мы помним историю про Всеслава Чародея, то Туров был другим. Он был мирным. Туров никогда не инициировал военные действия. Туров только защищался, когда на него нападали.

Подготовка документации, переговоры, поиск мастеров. Такая вот личная Голгофа. Матушка Мария ее осилила. Затем судьбу сакрального достояния доверили в руки белорусского ювелира Олега Ермоловича. В этом тонком промысле он с 90-ых, с начала суверенитета Беларуси. Совпадение? Не думаю. Промысел Божий. А по-мирскому – чудеса. «Нам надо было мыслить как средневековый человек». Ювелир рассказал, как занимался воссозданием Туровского креста.

Даже процесс начался в преддверии Крестопоклонной недели. Чудеса-чудесами, но работать приходилось реально по 14-16 часов в сутки. Когда у коллег и подопечных руки опускались, у Ермоловича глаза горели. Церковь учит: если дано, значит, осилишь. Осилили. Только вот воссозданный Туровский крест явить в Беларуси планировали в мае. А получилось именно в этот знаковый день – Воздвижение Креста Господня.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Воздвижение Креста Господня в православной церкви – день неоднозначный. С одной стороны, день скорби, с другой – радости и победы. А с сегодняшнего дня в истории Белорусской православной церкви этот день будет еще и знаменоваться воссозданием Туровского креста – духовного символа силы белорусского народа.

И вот он, эпохальный момент. Крест, воссозданный по благословению митрополита Павла, в главный собор страны вносит Владыка Вениамин. Митрополит – белорус, к тому же еще и уроженец мест, некогда входивших в Туровское княжество.





Крест – это еще и память о Голгофе. В последние недели Беларусь как бы шла на крестные страдания. Поэтому в православных храмах повсеместно сугубо проходили молебны о даровании мира и спокойствия в стране. Апогеем молитвы стал общереспубликанский Крестный ход. Вчера паломники прибыли в Минск со списком нашей духовной святыни – Жировичской иконы Божией Матери.