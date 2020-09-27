Не стоит поворачиваться спиной. Что ещё важно знать, если встретил в лесу дикого зверя?

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.
Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.
Пожалуй, не менее страшно встретить в лесу дикого зверя. Кто бы это ни был, говорят охотники, не стоит поворачиваться спиной. Не бежать. Не смотреть в упор. И уж точно не доставать смартфон, чтобы сделать селфи.
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Анастасия Бут, корреспондент СТВ:
В течение недели из разных городов страны мне присылали одно и то же видео. Знакомые уверяли, что снято оно возле Суража, под Витебском, недалеко от Орши. Откровенный фейк.
Данное видео не имеет никакого отношения ни к Витебской области, ни даже к Беларуси. Да, конечно, медведя можно встретить в белорусском лесу. Но шансы на это крайне малы. Любые дикие животные стараются избегать встреч с людьми.
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