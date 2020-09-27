Не стоит поворачиваться спиной. Что ещё важно знать, если встретил в лесу дикого зверя?

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако поход в лес может обернуться, мягко говоря, неприятностью.

Пожалуй, не менее страшно встретить в лесу дикого зверя. Кто бы это ни был, говорят охотники, не стоит поворачиваться спиной. Не бежать. Не смотреть в упор. И уж точно не доставать смартфон, чтобы сделать селфи. Спасатели рассказали, каких людей сложнее всего искать в лесу

Анастасия Бут, корреспондент СТВ:

В течение недели из разных городов страны мне присылали одно и то же видео. Знакомые уверяли, что снято оно возле Суража, под Витебском, недалеко от Орши. Откровенный фейк.