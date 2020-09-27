Спасатели рассказали, каких людей сложнее всего искать в лесу
Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Грибной период – особое время и для спасателей. На поисковые операции они сейчас выезжают больше десятка раз в сутки.
Артем Ходосевич, начальник пожарно-спасательной службы ПАСО «Витязь»:
Самые сложные случаи у нас как работников МЧС при проведении поисковых работ – когда люди ходят в лес с серьезными заболеваниями и без связи. В этом году был такой случай.
В Витебском районе потерялась женщина – пошла за грибами. Мы оперативно выехали. Увидели, что женщина лежит на земле. Быстро доставили на квадроцикле работников скорой медицинской помощи городской, которые констатировали инсульт у женщины. И совместно с ними мы уже транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи.
Сергей Щербатых, начальник ПАСО «Витязь»:
Сбор информации идет полный – куда человек пошел, где его видели, где он может находиться. Рассчитывается примерно скорость его движения, с учетом того, на какое расстояние он смог отойти: в каком направлении, в каком массиве он мог оказаться, какая местность там находится, имеются ли водоемы?
Привлекается в том числе и водолазная служба для поиска. Проще всего находить, если человек одет в яркую, бросающуюся в глаза одежду, если он издает какие-то звуки.
«Удалось выбраться из канавы, где воды было по шею». Пожилой мужчина рассказал, как заблудился в лесу (читать здесь).