Спасатели рассказали, каких людей сложнее всего искать в лесу

Новости Беларуси. От сельскохозяйственного промысла к собирательному образу жизни. В разгаре сезон грибов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Грибной период – особое время и для спасателей. На поисковые операции они сейчас выезжают больше десятка раз в сутки.

Артем Ходосевич, начальник пожарно-спасательной службы ПАСО «Витязь»:

Самые сложные случаи у нас как работников МЧС при проведении поисковых работ – когда люди ходят в лес с серьезными заболеваниями и без связи. В этом году был такой случай.

В Витебском районе потерялась женщина – пошла за грибами. Мы оперативно выехали. Увидели, что женщина лежит на земле. Быстро доставили на квадроцикле работников скорой медицинской помощи городской, которые констатировали инсульт у женщины. И совместно с ними мы уже транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи.

Сергей Щербатых, начальник ПАСО «Витязь»:

Сбор информации идет полный – куда человек пошел, где его видели, где он может находиться. Рассчитывается примерно скорость его движения, с учетом того, на какое расстояние он смог отойти: в каком направлении, в каком массиве он мог оказаться, какая местность там находится, имеются ли водоемы?