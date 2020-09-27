«Нам надо было мыслить как средневековый человек». Ювелир рассказал, как занимался воссозданием Туровского креста

Новости Беларуси. Накануне большого христианского праздника, Воздвижения Креста Господня, который православные верующие отмечают 27 сентября, в Минском кафедральном соборе представили воссозданный Туровский крест. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ. История этого кропотливого процесса началась еще в 1962-м, когда археолог Лысенко во время раскопок обнаружил четыре свинцовых изображения, которые, вероятнее всего, были утеряны вместе с Туровским собором в XIII веке. Было, оказывается, в нашей истории и такое. Евгений Пустовой изучил детали.

Современный Лазарь Богша. С фамилией создателя Креста Евфросинии Полоцкой знаком каждый школьник. А вот Туровский – до недавнего времени оставался тайной.

Олег Ермолович, ювелир, создатель Туровского креста:

Проходя мимо столярных мастерских Пантелеимонова монастыря, взяли еще дощечек. Эти дощечки оказались миллиметр в миллиметр для Туровского креста. По размерам, по ширине. Не выбирал ничего, то есть реально ширина планочки оказалась точно такой, как потребуется для воссоздания Туровского креста.

Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусского Экзархата:

Нам надо было мыслить как средневековый человек. Средневековый человек мыслил иерархией, с одной стороны, и она сохраняется в кресте. На лицевой стороне – святитель, князь, мирянин. Иерархия-то есть. Второй момент: нам надо было сделать так, чтобы вся эстетика креста соответствовала средневековой традиции. Я считаю, что нам удалось этого достичь.

Оказывается, находка известного архитектора Лысенко – это не фрагменты самого креста, а лишь формы для заливки.

Олег Ермолович:

Сама идея, которая возникла у ученого-археолога Петра Федоровича Лысенко, – по иконкам, но действительно эти иконки, их место было только на кресте. Вопрос в том, что сам по себе металл не соответствовал. По ходу этого я пришел к убеждению, каким образом эти иконки вообще появились, как они получаются. Там целая технология, целый пласт. Но опять-таки это исходя из моего опыта.





В процессе работы Олег Ермолович словно читал книгу тайн. Открытие за открытием. Главная сенсация – открыл для себя древнюю технологию.