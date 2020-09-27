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Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога

27 сентября 2020 19:25
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Новости Беларуси. В Витебской области за пять лет зафиксировали 32 случая отравления грибами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одна женщина умерла совсем недавно. Накануне она ела грибы.

Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога-1

Людмила Титорович, заведующая отделением Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Это могло спровоцировать, стать одним из факторов, пусковым механизмом того, что все-таки человек умер. И для того, чтобы не случалось таких серьезных моментов, каждый должен понимать, каждый, кто идет в лес, собирает грибы, кто употребляет грибы в пищу. Должны знать элементарные меры профилактики.

Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога-4

Первое: в корзинку класть только те грибы, которые знаешь. Грибы должны быть свежеприготовленными. Безусловно, необходимо соблюдать технологию приготовления. Не рекомендуется употреблять грибы пожилым людям, детям, лицам с ослабленным иммунитетом и плохим здоровьем, в частности с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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# Государственная лесная политика # общество # Людмила Титорович # Анастасия Бут # Фотофакт

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