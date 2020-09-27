Как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Совет эпидемиолога

Новости Беларуси. В Витебской области за пять лет зафиксировали 32 случая отравления грибами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одна женщина умерла совсем недавно. Накануне она ела грибы.