За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

Захватить экспериментальную батарею капитана Флёрова было непросто. Оставшиеся в небе легкие следы от ракет подавали немцам надежду узнать место расположения секретного оружия, однако сбыться мечтам заполучить первые «катюши» было не суждено.

Вероника Гришкова, корреспондент: Как только бойцы давали залп, они тут же меняли место дислокации и уезжали подальше в лес. Ведь немцы, завидев залпы «катюши», тут же передавали координаты своей артиллерии и авиации. Те выезжали, вылетали, искали, но найти «катюшу» было невозможно. Маневренность позволяла скрыться быстро.

Игорь Хоришко, главный хранитель фондов Гомельского областного музея военной славы:

Когда батарея капитана Флёрова уходила со своих позиций, немецкие летчики, пролетавшие над ними, так и не поняли, что это те самые установки, которые нанесли удар по станции. Они увидели грузовики, накрытые брезентом, но что это, они не восприняли даже как версию.

Во второй половине июля, августе и сентябре 1941 батарея Флёрова нанесла ощутимый урон врагу под Смоленском, Рудней и Рославлем.