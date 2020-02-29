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За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»

29 февраля 2020 19:37
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Захватить экспериментальную батарею капитана Флёрова было непросто. Оставшиеся в небе легкие следы от ракет подавали немцам надежду узнать место расположения секретного оружия, однако сбыться мечтам заполучить первые «катюши» было не суждено.

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За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»-1

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»-3

Вероника Гришкова, корреспондент:
Как только бойцы давали залп, они тут же меняли место дислокации и уезжали подальше в лес. Ведь немцы, завидев залпы «катюши», тут же передавали координаты своей артиллерии и авиации. Те выезжали, вылетали, искали, но найти «катюшу» было невозможно. Маневренность позволяла скрыться быстро.

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»-6

Игорь Хоришко, главный хранитель фондов Гомельского областного музея военной славы:
Когда батарея капитана Флёрова уходила со своих позиций, немецкие летчики, пролетавшие над ними, так и не поняли, что это те самые установки, которые нанесли удар по станции. Они увидели грузовики, накрытые брезентом, но что это, они не восприняли даже как версию.

Во второй половине июля, августе и сентябре 1941 батарея Флёрова нанесла ощутимый урон врагу под Смоленском, Рудней и Рославлем.

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»-9

За ней охотились самые умелые диверсанты. Почему немцы долгое время не могли захватить «катюшу»-11

Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Оружие, конечно, легендарное, за которым охотились ни много ни мало люди Отто Скорцени. Они посылали спецвооруженные группы очень опытных, умелых диверсантов.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Игорь Хоришко # Елена Устинова # Фотофакт

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