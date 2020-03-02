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У православных начинается Великий пост: что нельзя есть

02 марта 2020 06:44
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Новости Беларуси. Важнейший и самый длительный. Великий пост начинается у православных христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных начинается Великий пост: что нельзя есть-1

Его главная цель – телесное и духовное приготовление к Пасхе. Длится он 48 дней.

По церковному уставу, в это время нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу, а постное масло допускается только по субботам и воскресеньям. Первая и последняя, Страстная, недели считаются самыми строгими.

У православных начинается Великий пост: что нельзя есть-4

Начинать неделю стоит в чистоте. Во всех смыслах. Не зря в народе первый день Великого поста называют «Чистый понедельник».  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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