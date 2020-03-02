У православных начинается Великий пост: что нельзя есть

Новости Беларуси. Важнейший и самый длительный. Великий пост начинается у православных христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его главная цель – телесное и духовное приготовление к Пасхе. Длится он 48 дней.

По церковному уставу, в это время нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу, а постное масло допускается только по субботам и воскресеньям. Первая и последняя, Страстная, недели считаются самыми строгими.