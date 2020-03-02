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С подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента

02 марта 2020 06:33
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Новости Беларуси. У девушки из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщили в Минздраве,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белоруска и двое её коллег вернулись из Италии. Поскольку они непродолжительное время находились в северной части этой страны, у них взяли анализы.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

С подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента-1

Пациентов госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу. На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушке с положительным результатом на коронавирус проводят дополнительные лабораторные исследования. У её коллег тесты отрицательные.

С подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента-4

Всего с подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента. Клинических проявлений болезни ни у кого нет. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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