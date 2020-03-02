С подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента
Новости Беларуси. У девушки из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщили в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белоруска и двое её коллег вернулись из Италии. Поскольку они непродолжительное время находились в северной части этой страны, у них взяли анализы.
Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент
Пациентов госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу. На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушке с положительным результатом на коронавирус проводят дополнительные лабораторные исследования. У её коллег тесты отрицательные.
Всего с подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Беларуси находятся три пациента. Клинических проявлений болезни ни у кого нет.