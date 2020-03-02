Дальнобойщик: Приехал с рейса из Италии. Настоятельно рекомендовали на коронавирус провериться

Новости Беларуси. Витебская областная инфекционная больница закрыта на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда накануне были госпитализированы несколько человек. У одной из девушек тест на коронавирус дал положительный результат. Она и двое её коллег недавно вернулись из Италии.

На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Девушке, у которой подтвердился вирус, проводят дополнительные лабораторные исследования. У её коллег тесты отрицательные. Тем временем, витебчане, которые вернулись из-за границы, приходят в больницу, чтобы сдать анализы.

Артём Козловский, водитель-международник:

Приехал с рейса, с Европы, с Италии. Товарищи, которые приезжали, сказали, что им звонили всем и настоятельно рекомендовали пройти обследование в инфекционке, на коронавирус провериться. Я был в Италии, никого, ничего не видел, никаких масок, ничего. Все хорошо, ощущаю себя хорошо. И для того, чтобы проверить, все ли хорошо у меня, решил заехать самостоятельно.