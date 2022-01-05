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Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства

05 января 2022 13:05
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Новости Беларуси. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.

Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства-1

Евгений Пустовой, СТВ:
За рулем фуры, которая смяла легковушку с белорусами, был 22-летний поляк. В салоне еще находился его отец – он же и напарник, свидетель. К нарушителю были применены стандартные процессуальные действия. Подписка о невыезде из нашей страны. Даже не гуманно, а слишком лояльно. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли. Сотрудники Генконсульства Польши в Бресте, того самого, которое пропагандировало подвиги отверженных солдат, взяли в оборот и своих граждан, призывая убежать их от ответственности.

Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства-4

Их отправили автобусом. На вокзал подвезли. Билет пришлось покупать в спешном порядке.

Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства-7

Дежурный автовокзала.
– Девушка, добрый день.
– Добрый.
– У меня к вам такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, за сколько можно до отправления автобуса до Варшавы купить билет, самое позднее? Или это неважно?
– Можно купить и за 15 минут, лишь бы были билеты в наличии.
– Все, я поняла, то есть это не имеет значения. Поняла. Спасибо вам большое. До свидания.

Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства-10

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Гражданин Польши 1999 года рождения вместе со своим отцом вечером 3 января въехал в пункт пропуска «Брест» на рейсовом автобусе с сообщением Санкт-Петербург – Варшава. Мужчины намеревались покинуть страну. При проведении пограничного контроля было уставлено, что молодому человеку ограничен выезд из Беларуси. Сам иностранец заявил, что якобы не знает о причине этого запрета. Однако позднее выяснилось, что он является подозреваемым по уголовному делу по факту ДТП со смертельным исходом. Также молодой человек рассказал, что с выездом в Польшу ему помогали сотрудники польского консульства в Беларуси. Иностранный гражданин передан сотрудникам Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. Отец задержанного отказался от пересечения границы и был возвращен в Беларусь.

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# Авария в Брестской области # общество # Антон Бычковский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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