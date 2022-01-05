Бычковский про подозреваемого в ДТП под Ивацевичами: с выездом из Беларуси ему помогали сотрудники польского консульства

Новости Беларуси. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.

Евгений Пустовой, СТВ:

За рулем фуры, которая смяла легковушку с белорусами, был 22-летний поляк. В салоне еще находился его отец – он же и напарник, свидетель. К нарушителю были применены стандартные процессуальные действия. Подписка о невыезде из нашей страны. Даже не гуманно, а слишком лояльно. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли. Сотрудники Генконсульства Польши в Бресте, того самого, которое пропагандировало подвиги отверженных солдат, взяли в оборот и своих граждан, призывая убежать их от ответственности.

Их отправили автобусом. На вокзал подвезли. Билет пришлось покупать в спешном порядке.

– Дежурный автовокзала.

– Девушка, добрый день.

– Добрый.

– У меня к вам такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, за сколько можно до отправления автобуса до Варшавы купить билет, самое позднее? Или это неважно?

– Можно купить и за 15 минут, лишь бы были билеты в наличии.

– Все, я поняла, то есть это не имеет значения. Поняла. Спасибо вам большое. До свидания.