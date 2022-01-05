«22-летний гражданин Республики Польша». В УСК рассказали о подозреваемых в смертельной аварии под Ивацевичами

Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.

Все подробности в материале Евгения Пустового.