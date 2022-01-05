«22-летний гражданин Республики Польша». В УСК рассказали о подозреваемых в смертельной аварии под Ивацевичами

Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.
Все подробности в материале Евгения Пустового.
Вечер, оживленная трасса, ДТП. Следователи и эксперты выяснят все детали смертельной аварии. Сразу несколько экспертиз – автотехническая, трасологическая. Но уже и так картина восстановлена. Возбуждено уголовное дело.
Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области:
По данным следствия, вечером 30 декабря 22-летний гражданин Республики Польша, управляя автопоездом, двигался по трассе Брест – Минск к границе Российской Федерации. На 160-м километре автодороги при перемещении в крайнюю левую полосу автопоезд совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем под управлением 29-летней жительницы Жабинки. Подозреваемые по уголовному делу – признанный гражданин Республики Польша и водитель легкового автомобиля, гражданка Республики Беларусь.
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