Белорусские и российские самолёты провели первое в 2022 году совместное патрулирование

Самолеты Беларуси и России провели первое в 2022 году совместное патрулирование. Истребители Су-30СМ преодолели более 1 150 километров воздушных рубежей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчики находились в воздухе порядка двух часов. Начиная с ноября 2021 года российские самолеты допущены в воздушное пространство Беларуси на постоянной основе. Решение о совместных полетах принято на фоне стягивания к белорусским границам сил и средств НАТО.