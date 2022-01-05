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Белорусские и российские самолёты провели первое в 2022 году совместное патрулирование

05 января 2022 12:59
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Самолеты Беларуси и России провели первое в 2022 году совместное патрулирование. Истребители Су-30СМ преодолели более 1 150 километров воздушных рубежей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские и российские самолёты провели первое в 2022 году совместное патрулирование-1

Летчики находились в воздухе порядка двух часов. Начиная с ноября 2021 года российские самолеты допущены в воздушное пространство Беларуси на постоянной основе. Решение о совместных полетах принято на фоне стягивания к белорусским границам сил и средств НАТО.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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