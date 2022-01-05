Пытался скрыться от органов уголовного преследования. Какие меры приняли по отношению к водителю польского автопоезда?

Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.

За рулем фуры, которая смяла легковушку с белорусами, был 22-летний поляк. В салоне еще находился его отец – он же и напарник, свидетель.

К нарушителю были применены стандартные процессуальные действия – подписка о невыезде из нашей страны. Даже не гуманно, а слишком лояльно. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли.