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Пытался скрыться от органов уголовного преследования. Какие меры приняли по отношению к водителю польского автопоезда?

05 января 2022 13:20
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Новости Беларуси. Резонансное ДТП. В аварии под Ивацевичами погибли две молодые белоруски. Одним из подозреваемых в этом уголовном деле стал молодой водитель из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но вместо соблюдения взятых обязательств не покидать Беларусь он попытался скрыться от белорусского правосудия. Причем бегство от закона было организовано по всем законам спецоперации. Ему помогали сотрудники диппредставительства Польши.

Все подробности в материале Евгения Пустового.

Пытался скрыться от органов уголовного преследования. Какие меры приняли по отношению к водителю польского автопоезда?-1

За рулем фуры, которая смяла легковушку с белорусами, был 22-летний поляк. В салоне еще находился его отец – он же и напарник, свидетель.

К нарушителю были применены стандартные процессуальные действия – подписка о невыезде из нашей страны. Даже не гуманно, а слишком лояльно. ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли.

Пытался скрыться от органов уголовного преследования. Какие меры приняли по отношению к водителю польского автопоезда?-4

Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области:
В целях обеспечения предусмотренного законом порядка предварительного расследования гражданину Республики Польша объявлено постановление о применении к нему мер процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь. Несмотря на это, пытаясь скрыться от органов уголовного преследования, он предпринял попытку выехать из территории Беларуси на территорию Республики Польша.

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# Авария в Брестской области # общество # Роман Зармаев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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