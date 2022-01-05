«Сразу же было образовано несколько бригад медиков». Как белорусские врачи помогали туристам из России, попавшим в ДТП?

Из Витебской областной больницы утром 5 января на родину отправили двух тяжело пострадавших в ДТП под Лиозно россиянок. Специальный транспорт приехал из Смоленска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лечение женщины продолжат у себя дома, а это уже в Рязани и городе Дубна Московской области. У туристок переломы позвонка и ключицы. Для транспортировки были приобретены специальные корсеты. В дороге, а это более 600 километров, их сопровождают медики и родные, которые при ДТП отделались ушибами.

Игорь Шишов, пострадавший (Россия):

Приняли хорошо. Оперативно, быстро. Все замечательно. Хотелось посмотреть, зачем приехали, но не получилось.

На данный момент в Витебске остаются два пациента, пострадавших в ДТП. Это белорус, водитель автобуса, который перевозил туристов, и женщина-пассажир из Архангельска. У нее компрессионная травма позвоночника. Решается вопрос о ее транспортировке на родину авиатранспортом.