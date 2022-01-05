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Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида в годы войны

05 января 2022 11:37
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Новости Беларуси. Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида в годы войны-1

Среди них – создание специальной межведомственной комиссии. Она займется вопросами определения мест гибели от рук карателей белорусского народа и организацией работы по сохранности памяти. Не исключено, что в Беларуси появится единый мемориальный комплекс жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Поименно их внесут и в «Книгу памяти» Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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