Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида в годы войны

Новости Беларуси. Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – создание специальной межведомственной комиссии. Она займется вопросами определения мест гибели от рук карателей белорусского народа и организацией работы по сохранности памяти. Не исключено, что в Беларуси появится единый мемориальный комплекс жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Поименно их внесут и в «Книгу памяти» Беларуси.