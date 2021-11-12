«Буря эмоций, фонтан». Боец рассказал, каково служить в одном из самых элитных войск Беларуси
Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Из первых уст о том, как проходит служба, узнаем у стрелка первого взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры, рядового Владислава Белякова. Расскажите, сколько вы уже служите.
Владислав Беляков, стрелок первого взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:
Я служу почти полгода. 14 ноября 2021 года будет ровно шесть месяцев моей срочной военной службы.
Юлия Алексеюк:
А как получилось, что попали именно в роту почетного караула?
Владислав Беляков:
О роте почетного караула я слышал очень давно, еще со школьной скамьи. Учась в кадетском классе своей школы, смотря по телевизору, на парадах 3 июля, 9 мая, когда в Минске марширует строй красавцев, молодцеватых мужчин, думаешь: кто это? В дальнейшем обучении узнаю, что это рота почетного караула, гордость нашей страны. Когда пришел мой срок в военкомате и мне сказали, что ты пойдешь в армию, я начал думать, куда же мне идти, куда меня заберут. Я начал проходить медицинский осмотр, мне присвоили первую группу здоровья и сказали, что пойдешь служить в спецназ или ВДВ. Конечно, я обрадовался – это же силы специальных операций, гордость нашей страны.
Владислав Беляков:
А позже я встретился с представителем Минской военной комендатуры, и он мне сказал, что ты нам подходишь. Я был рад, что иду в роту почетного караула. Буквально через пару дней я сел в тот самый поезд и приехал в воинскую часть. Первый месяц карантина, курса молодого бойца, конечно, было сложно. Когда я уже принял присягу, спустился в свою роту, первое время было трудно. Было трудно осознавать, где ты находишься, привыкать к быту, новому помещению, новым товарищам. Но позже результат был очевиден. Я стоял часовым, брал карабин на караул. Ты стоишь в колонне своих товарищей на карауле, и возле тебя проходит Президент Республики Беларусь. Это максимально такие классные ощущения, великолепные! Буря эмоций, фонтан какой-то! Ты стоишь и смотришь. Буквально недавно ты учился в школе – учился и учился. А тут мимо тебя проходит Президент. Ты не то что рад – ты горд, что твои родители могут тобой гордиться – ваш сын стоит возле Президента нашей страны.
Юлия Алексеюк:
Сбылась ваша детская мечта. А в каких-то международных мероприятиях уже принимали участие, в частности «Спасская башня», о которой мы говорили с вашим командиром?
Владислав Беляков:
Принимал участие в международном фестивале «Спасская башня – 2021» в Москве. Ты стоишь – ты солдат, военнослужащий, представляешь свою родную страну на международном уровне, и люди довольны тобой, любуются. Вот, какие в Беларуси есть военнослужащие, солдаты. Это же гордость, элита. И ты стоишь – да, это мы.
Юлия Алексеюк:
Вы сейчас говорите о таких восторженных эмоциях, а все-таки есть и другая сторона медали. Это же сложно – это кропотливый ежедневный труд. Как вы с этим справляетесь, какие тренировки и что представляет для вас наибольшую сложность?
Владислав Беляков:
Безусловно, ни одни элитные войска не могут просто существовать без каких-либо трудностей. Я думаю, это всем предельно понятно. Самое трудное, что было в начале службы, – это привыкнуть к быту, что и как делать. Но мало одного быта – сама строевая подготовка. Мы занимаемся на строевом плацу 6-8 часов в день только для того, чтобы отточить свои навыки и граждане нашего или не нашего государства смотрели, как мы выполняем любые элементы строевой подготовки четко, слаженно и синхронно. То есть самое сложное в нашей службе – это сама строевая подготовка, а точнее – первый ее период. У нас есть свои индивидуальные расчеты, которыми мы занимаемся. Но первое время – это плац.
Я пришел в армию в мае, в июне принял присягу. Это было лето, было катастрофически жарко. Это самый большой минус. Было тяжело, мы занимались, было много упражнений. Но только благодаря этому, совершенствованию нашей физической натренированности, мы можем показывать себя на международном уровне. Если бы наши прямые командиры и начальники – командиры взвода, замком взвода, начиная от самого простого – командира моего отделения, если бы эти люди нам не помогали в первое время и до сих пор, то было бы еще сложнее. Я хочу отметить этих людей, потому что именно начиная от командира отделения и военного коменданта – каждый человек из наших прямых начальников принимает прямое вмешательство в нашу учебу. Только благодаря им мы такие. Служить трудно, но тяжело в учении – легко в бою.
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