Рост должен быть не менее 185 см. Кого берут служить в роту почётного караула?

Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорим с командиром взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры, старшим лейтенантом Максимом Дашкевичем. Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, что входит в задачи роты почетного караула?

Максим Дашкевич, командир взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:

К основным задачам роты почетного караула можно отнести как встречи, так и проводы первых лиц иностранных государств, также возложение венков. Стоит отметить, что мы принимаем участие в различных мероприятиях как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Юлия Алексеюк:

Как попасть именно в роту почетного караула? Максим Дашкевич:

Проходит отбор военнослужащих в военкоматах. Так как данное подразделение является элитным, всем об этом знают, отбор очень тщательный, мы заблаговременно осуществляем отбор личного состава. Убываем в военкоматы, беседуем с личным составом. Основными требованиями к кандидатам на прохождение службы в роте почетного караула является рост не менее 185 сантиметров, первая группа годности по состоянию здоровья, также славянская внешность. И, соответственно, немаловажный фактор – это желание военнослужащих проходить службу именно в нашем подразделении.

Юлия Алексеюк:

А как вы попали именно в роту почетного караула? Максим Дашкевич:

Путем отбора. Обучался в Военной академии, прошел отбор и в конечном итоге попал в роту почетного караула. Юлия Алексеюк:

Какие навыки приобретаются в ходе службы в роте почетного караула? Максим Дашкевич:

Сплоченность коллектива – немаловажный фактор, который проявляется в результате нашей кропотливой работы совместно с нашими подчиненными. И вот эти моменты, которые отображаются в дальнейшем в жизни, очень сильно нашим подчиненным помогают построить что-то в жизни у себя. Также немаловажный фактор, что наши подчиненные всегда на виду. Родители имеют возможность наблюдать их по телевизору. И они всегда ждут того момента, возвращения с любого мероприятия, чтобы позвонить родителям и поделиться эмоциями, впечатлениями, которые они могли получить в результате нахождения на мероприятии. Так как мы бываем и на территории нашей страны, и за ее пределами, есть возможность немножко посмотреть, что-то новое узнать.

Юлия Алексеюк:

Вы уже на протяжении трех лет работаете с солдатами. Расскажите, какие навыки приобретают ребята, что в них меняется? Максим Дашкевич:

Взгляды на жизнь. Они взрослеют на глазах у нас, и возрастает чувство ответственности. Они понимают, что нет возможности на ошибку и стараются по максимуму везде и во всем. После службы в роте почетного караула у бойцов есть много льгот. Рассказываем какие. Юлия Алексеюк:

В роте почетного караула все движения доведены до автоматизма. Расскажите, как к этому приходят, какие занятия проходят в ходе службы? Максим Дашкевич:

К примеру, на обучение новобранцев уходит около 3-4 месяцев, чтобы они могли показать достойный результат. И оттачиваем мастерство путем проведения занятий. Начинаем с минимума и достигаем 6-8 часов занятий на плацу. Вне зависимости от погоды проводим занятия и получаем определенный результат.

Юлия Алексеюк:

А есть какие-то специальные приспособления? Максим Дашкевич:

Для каждого мероприятия, для каждого расчета имеются приспособления, но это своего рода секрет, которым мы вряд ли сможем с вами поделиться. Юлия Алексеюк:

Очень жаль. Все мы видим, что у солдат очень красивая форма. Расскажите, как подбирается обмундирование?