Рост должен быть не менее 185 см. Кого берут служить в роту почётного караула?
Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорим с командиром взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры, старшим лейтенантом Максимом Дашкевичем.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Расскажите, что входит в задачи роты почетного караула?
Максим Дашкевич, командир взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:
К основным задачам роты почетного караула можно отнести как встречи, так и проводы первых лиц иностранных государств, также возложение венков. Стоит отметить, что мы принимаем участие в различных мероприятиях как на территории нашей страны, так и за ее пределами.
Юлия Алексеюк:
Как попасть именно в роту почетного караула?
Максим Дашкевич:
Проходит отбор военнослужащих в военкоматах. Так как данное подразделение является элитным, всем об этом знают, отбор очень тщательный, мы заблаговременно осуществляем отбор личного состава. Убываем в военкоматы, беседуем с личным составом. Основными требованиями к кандидатам на прохождение службы в роте почетного караула является рост не менее 185 сантиметров, первая группа годности по состоянию здоровья, также славянская внешность. И, соответственно, немаловажный фактор – это желание военнослужащих проходить службу именно в нашем подразделении.
Юлия Алексеюк:
А как вы попали именно в роту почетного караула?
Максим Дашкевич:
Путем отбора. Обучался в Военной академии, прошел отбор и в конечном итоге попал в роту почетного караула.
Юлия Алексеюк:
Какие навыки приобретаются в ходе службы в роте почетного караула?
Максим Дашкевич:
Сплоченность коллектива – немаловажный фактор, который проявляется в результате нашей кропотливой работы совместно с нашими подчиненными. И вот эти моменты, которые отображаются в дальнейшем в жизни, очень сильно нашим подчиненным помогают построить что-то в жизни у себя. Также немаловажный фактор, что наши подчиненные всегда на виду. Родители имеют возможность наблюдать их по телевизору. И они всегда ждут того момента, возвращения с любого мероприятия, чтобы позвонить родителям и поделиться эмоциями, впечатлениями, которые они могли получить в результате нахождения на мероприятии. Так как мы бываем и на территории нашей страны, и за ее пределами, есть возможность немножко посмотреть, что-то новое узнать.
Юлия Алексеюк:
Вы уже на протяжении трех лет работаете с солдатами. Расскажите, какие навыки приобретают ребята, что в них меняется?
Максим Дашкевич:
Взгляды на жизнь. Они взрослеют на глазах у нас, и возрастает чувство ответственности. Они понимают, что нет возможности на ошибку и стараются по максимуму везде и во всем.
После службы в роте почетного караула у бойцов есть много льгот. Рассказываем какие.
Юлия Алексеюк:
В роте почетного караула все движения доведены до автоматизма. Расскажите, как к этому приходят, какие занятия проходят в ходе службы?
Максим Дашкевич:
К примеру, на обучение новобранцев уходит около 3-4 месяцев, чтобы они могли показать достойный результат. И оттачиваем мастерство путем проведения занятий. Начинаем с минимума и достигаем 6-8 часов занятий на плацу. Вне зависимости от погоды проводим занятия и получаем определенный результат.
Юлия Алексеюк:
А есть какие-то специальные приспособления?
Максим Дашкевич:
Для каждого мероприятия, для каждого расчета имеются приспособления, но это своего рода секрет, которым мы вряд ли сможем с вами поделиться.
Юлия Алексеюк:
Очень жаль. Все мы видим, что у солдат очень красивая форма. Расскажите, как подбирается обмундирование?
Максим Дашкевич:
Пошив на каждого военнослужащего у нас индивидуальный. У каждого имеется по два комплекта формы. Такая, как на нас, представляющая сухопутные войска, зеленого цвета. И представляющая военно-воздушные войска, войска противовоздушной обороны – форма синего цвета. Пошив индивидуальный как формы, так и головных уборов. Сапоги также для каждого военнослужащего подбираются.
Юлия Алексеюк:
Но именно подготовка формы ложится на плечи самого солдата?
Максим Дашкевич:
Подготовка к любому мероприятию осуществляется у нас заблаговременно. Это в основном за день до мероприятия. Подготовка формы ложится на плечи солдат под нашим чутким руководством.