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Клятву на верность выбранной профессии произнесли новобранцы Комитета судебных экспертиз Беларуси

21 сентября 2016 12:52
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Новости Беларуси. Соблюдать законы, хранить государственные секреты, блюсти права и свободы граждан, интересы общества и государства. Клятву на верность выбранной профессии 21 сентября произнесли новобранцы Комитета судебных экспертиз.

Присягу провели в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В торжественной обстановке церемония прошла для 17 офицеров, которые приняты на работу в столичное и Минское областное подразделение Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Забиран, сотрудник управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску:
На сегодняшний день я уже принимаю в третий раз присягу. Это является серьезным мероприятием и лично для меня, и для семьи. И также торжественное.

# общество # Милиция Беларуси

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