«Вашингтон зарядил против Ирана «Мать всех бомб» – к чему идёт эскалация в ближневосточном конфликте

Главная мировая тема вот уже больше недели – эскалация ирано-израильского конфликта. 20 июня Тель-Авив заявил о выводе из строя на западе Ирана десятков складов с ракетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь Тегеран несколько часов назад подтвердил удар по офису Microsoft в Израиле. Сообщения о взаимных ударах продолжаются, но вот новость, которая сегодня вмиг стала «информационной бомбой».

«Вашингтон зарядил против Ирана «Мать всех бомб» – такими заголовками пестрят мировые информационные ленты. И как утверждает новостной портал Axios со ссылкой на источники в Пентагоне, Штаты, похоже, рассматривают возможность нанесения удара этим 13-тонным чудовищем. Но что это за «фрукт»? Итак, боеприпас GBU-57 способен пробивать до 61 метра грунта и до 19 метров железобетона. Таковы возможности самой мощной в мире неядерной бомбы. Цена одной такой – 16 миллионов долларов, а всего их, судя по всему, полтора десятка, но ни одна из них пока не применялась в реальности. Но что это – сиюминутный «хайп» наших коллег-журналистов или же реальная готовность Штатов «переступить эту грань? Похоже на первое, ведь США сейчас совсем не на руку ввязываться в полноценную войну. Второй Ирак и Афганистан американцы не выдержат, да и попросту не хотят – 2/3 участников соцопроса населения против.

А потому в нынешней ситуации многое будет зависеть от не просто риторики, а от реальных действий Дональда Трампа, в ответ на которые Тегеран, похоже, готов идти до конца. В этом уверен военный эксперт Виктор Баранец. «У Ирана есть высокоточное оружие, которое способно поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров, и в случае прямого вступления США в конфликт с Тегераном иранские вооруженные силы нанесут удары по американскому флоту и военным базам на Ближнем Востоке». При этом Тегеран демонстрирует готовность к завершению конфликта и называет «единственный путь» – это «безусловное прекращение огня и получение от Израиля гарантий неповторения агрессии». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан и добавил, что «Тегеран всегда стремился к миру и стабильности». Трамп сам себе создал проблемы – профессор из США об участии Штатов в конфликте Ирана и Израиля.