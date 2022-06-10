По традициям Финберга. Фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в Молодечно

Аліна Бурачэўская, удзельніца Нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні:

Я представляю Минск. На самом деле, когда мы проходили отборочный тур, было очень много сильных конкурентов, но все-таки я прошла. И я теперь в финале. Первую песню мы уже спели под минус. Это, кстати, была премьера моей песни «Кахання акіян». Вторая песня с оркестром, я уже жду, потому что это все-таки живой звук, это новые эмоции. Я надеюсь, что я с ним справлюсь, и все будет отлично.