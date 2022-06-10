«Пропустила свой выпускной ради этого конкурса». Вечером 10 июня станут известны имена лучших исполнителей фестиваля в Молодечно

Новости Беларуси. Когда город – большая арт-площадка. Творческие встречи, экскурсы в прошлое, много музыки и выставка-посвящение Михаилу Финбергу. Молодечно принимает 21-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко.

По традиции главная интрига вокруг конкурса молодых исполнителей. 20 участников со всей страны сегодня выступали в двух турах – под фонограмму и с оркестром. Имена лучших станут известны уже сегодня вечером.

Ангелина Самолетова, участница Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни:

Я впервые в жизни пою с оркестром – это для меня очень волнительно. Я одна из самых младших участниц. Я сегодня пропустила свой выпускной ради этого конкурса. Это того стоит.

Яна Журавская, участница Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни:

Я участвую первый раз в таком масштабном проекте. Очень много конкурсантов очень сильных, очень красивые голоса, безумно красивые. Еще придает уровень такой знаменитый оркестр. Мне очень понравилось с ними работать, очень приятно. У нас были очень хорошие репетиции, продуктивные.