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«Пропустила свой выпускной ради этого конкурса». Вечером 10 июня станут известны имена лучших исполнителей фестиваля в Молодечно

10 июня 2022 14:30
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Новости Беларуси. Когда город – большая арт-площадка. Творческие встречи, экскурсы в прошлое, много музыки и выставка-посвящение Михаилу Финбергу. Молодечно принимает 21-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко.

«Пропустила свой выпускной ради этого конкурса». Вечером 10 июня станут известны имена лучших исполнителей фестиваля в Молодечно-1

По традиции главная интрига вокруг конкурса молодых исполнителей. 20 участников со всей страны сегодня выступали в двух турах – под фонограмму и с оркестром. Имена лучших станут известны уже сегодня вечером.

«Пропустила свой выпускной ради этого конкурса». Вечером 10 июня станут известны имена лучших исполнителей фестиваля в Молодечно-4

Ангелина Самолетова, участница Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни:
Я впервые в жизни пою с оркестром – это для меня очень волнительно. Я одна из самых младших участниц. Я сегодня пропустила свой выпускной ради этого конкурса. Это того стоит.

«Пропустила свой выпускной ради этого конкурса». Вечером 10 июня станут известны имена лучших исполнителей фестиваля в Молодечно-7

Яна Журавская, участница Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни:
Я участвую первый раз в таком масштабном проекте. Очень много конкурсантов очень сильных, очень красивые голоса, безумно красивые. Еще придает уровень такой знаменитый оркестр. Мне очень понравилось с ними работать, очень приятно. У нас были очень хорошие репетиции, продуктивные.

«Пропустила свой выпускной ради этого конкурса». Вечером 10 июня станут известны имена лучших исполнителей фестиваля в Молодечно-10

Программа фестиваля посвящена Году исторической памяти и 140-летнему юбилею классиков – Янки Купалы и Якуба Коласа. Впервые дополняет фестиваль театральная и кинопрограмма. Кульминация этого вечера – концерт-попурри белорусской музыки в виртуозном исполнении Национального концертного академического оркестра.

# Белорусские исполнители # общество # Ангелина Самолетова # Яна Журавская # Александр Лукашенко # Фотофакт

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