«Буквально врезаются в пешеходов». Как будут наказывать за опасную езду на электросамокатах?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Сейчас ролики, велосипеды, самокаты. Вряд ли вы не читали новости о том, что в Питере люди на электрических самокатах буквально врезаются в пешеходов, идущих по тротуару, прямо в метро они скатываются, тоже травмируя. Как у нас в стране с этим обстоят дела, были ли уже зафиксированы случаи?

Станислав Соловей: Появилось очень много средств персональной мобильности. ГАИ в свою очередь инициировала ряд изменений в законодательство, которые четко регламентируют, кто они – пользователи этих средств персональной мобильности. Предполагается ряд изменений по поводу того, с какой скоростью они должны будут пересекать проезжую часть дороги, какая у них может быть максимально допустимая скорость движения. Понятно, тут надо очень много проработать механизмов контроля всего этого. Но, конечно, это новая сфера для нас.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Что касается роликов, самокатов, скейтбордова – дети сумасшедшую скорость развивают, причем маленькие дети. Какие меры вы здесь принимаете?

Станислав Соловей:

Госавтоинспекция отвечает за то, что происходит на проезжей части дороги. Но мы видим очень много происшествий, когда на велодорожке сталкиваются велосипедист, пользователь электросамоката с пешеходами. Конечно, тут уже происходит разбирательство, кто виноват, кто не виноват. Для этого, наверное, и требуются изменения в законодательство с точки зрения того, чтобы четко разграничить этих людей, чтобы каждый четко знал, где он имеет право находиться – либо на велодорожке, либо на пешеходной, с какой скоростью он должен ехать. Работа в этом направлении ведется. Возможно, в ближайшее время будут какие-то изменения. На данном этапе пока нет четкой дифференциации этих участников движения.

Хотелось бы порекомендовать позаботиться о своей безопасности и о безопасности детей. Если ребенку предоставляется возможность покататься на таком мощном устройстве, то ему надо сказать о том, что «если ты будешь ехать быстро, ты ударишься». Проехать с ним один раз, сказать: «Вот так можно максимально быстро ехать. Вот на таких пересечениях, где пешеходная дорожка, надо остановиться, провезти в руках, потому что может произойти то, то, то».