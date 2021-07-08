Ребёнок попал под колёса машины во дворе. Кто виноват?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В ситуациях, когда ребенок выскакивает на дорогу на дворовой территории (водитель едет с установленной скоростью 20 км/час), ребенок – раз – выскакивает. Кто будет виноват в этом ДТП?
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Если разобраться в ситуации, где пострадали дети, прямая или косвенная вина взрослых. По статистике порядка 80 % ДТП с участием детей происходит именно по вине взрослых, 20 % – по вине детей. Но разобравшись в этих 20 %, можно увидеть, что где-то взрослые недорассказали, недопоказали, недоконтролировали.
Стоит отметить, за последние 15 лет детей научили уже соблюдать правила дорожного движения, об этом говорят и цифры. Если в начале 2000-х на дорогах страны гибли порядка 75 детей за год, то сейчас эта цифра составляет около 20, она по-прежнему велика. Мы видим, что в начале 2000-х годов в 80 % таких происшествий были виновны дети.
Сейчас в каждую школу, каждый детский сад приходят сотрудники Госавтоинспекции, заинтересованные органы совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Мы делаем совместные мероприятия, которые детей уже, в принципе, научили заботиться о своей безопасности. Никогда не будет лишним повторить, как об этом ранее говорили, и пять, и десять, и двадцать раз. Самое главное, взрослые должны личным примером показывать, как вести себя на дороге. Поверьте, если один раз папа с ребенком перебежит дорогу на красный сигнал светофора, ребенок запомнит именно этот случай, а не те 250, когда переходили на зеленый.
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