«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации

Новости Беларуси. В Дзержинском районе организовано 9 стационарных пунктов вакцинации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два из них расположены в Дзержинске и Фаниполе, остальные при сельских участковых больницах и во врачебных амбулаториях. Также есть две выездные бригады. Они в основном работают на вакцинации коллективов организаций и предприятий. Всего в районе планируют привить порядка 50 тысяч человек. Сегодня уже вакцинировано более 13 %.

Я считаю, что после такой болезни, которую я перенесла в декабре, надо обязательно сознательно сделать прививку. Поэтому мы позвонили с нашей работы и сказали, что хотим сделать. И самые сознательные наши люди, которые тоже все переболели, решили сделать эту прививку.

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:

Для максимального удобства, комфорта и доступности мы организовали отдельные стационарные пункты, которые не входят в основные помещения – при поликлиниках, при стационарах. Отдельно стоящие помещения, куда люди могут обратиться без регистрации, без талонов и без предварительной записи в удобное для них время в режиме работы этого пункта. У нас он работает с 08:00 до 19:00, включая субботу.