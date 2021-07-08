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«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации

08 июля 2021 13:25
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе организовано 9 стационарных пунктов вакцинации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации-1

Два из них расположены в Дзержинске и Фаниполе, остальные при сельских участковых больницах и во врачебных амбулаториях. Также есть две выездные бригады. Они в основном работают на вакцинации коллективов организаций и предприятий. Всего в районе планируют привить порядка 50 тысяч человек. Сегодня уже вакцинировано более 13 %.

«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации-4

Я считаю, что после такой болезни, которую я перенесла в декабре, надо обязательно сознательно сделать прививку. Поэтому мы позвонили с нашей работы и сказали, что хотим сделать. И самые сознательные наши люди, которые тоже все переболели, решили сделать эту прививку.

«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации-7

Игорь Шамаль, главный врач Дзержинской центральной районной больницы:
Для максимального удобства, комфорта и доступности мы организовали отдельные стационарные пункты, которые не входят в основные помещения – при поликлиниках, при стационарах. Отдельно стоящие помещения, куда люди могут обратиться без регистрации, без талонов и без предварительной записи в удобное для них время в режиме работы этого пункта. У нас он работает с 08:00 до 19:00, включая субботу.

«Без талонов и предварительной записи». В Дзержинском районе открыли дополнительные пункты вакцинации-10

В Минской области уже активно выдают паспорта вакцинации. Их можно получить на платной основе в прививочном пункте. В документ вносится информация о проведении первой и второй очереди вакцины от коронавируса.

# Вакцинация # общество # Игорь Шамаль # Фотофакт

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