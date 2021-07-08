Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов ввели в 19 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Решение приняли местные власти по ходатайству лесхозов и районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры вводят при наступлении четвертого уровня пожарной опасности – жаркая и сухая погода. При стабилизации обстановки ограничения будут сняты.

Оперативную информацию о введении запрещающих мер можно узнать на официальном сайте Министерства лесного хозяйства либо в мобильном приложении «МЧС: помощь рядом!»