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Запрет на посещение лесов ввели в 19 районах Минской области

08 июля 2021 13:28
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов ввели в 19 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запрет на посещение лесов ввели в 19 районах Минской области-1

Решение приняли местные власти по ходатайству лесхозов и районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры вводят при наступлении четвертого уровня пожарной опасности – жаркая и сухая погода. При стабилизации обстановки ограничения будут сняты.

Оперативную информацию о введении запрещающих мер можно узнать на официальном сайте Министерства лесного хозяйства либо в мобильном приложении «МЧС: помощь рядом!»

# Государственная лесная политика

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