«Не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать». Александр Лукашенко поручил назначить нового главу «Белкоопсоюза»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил 8 июля управляющим делами Президента Валерия Иванова, до настоящего момента возглавлявшего «Белкоопсоюз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – Валерию Иванову: «Не ваших вопросов в Беларуси нет»
В разговоре с новым управленцем глава государства подчеркнул особую значимость направления, которое теперь будет курировать Иванов. Новая должность требует полного контроля и личного участия во всех сферах жизни страны. И в этом, уверен Александр Лукашенко, должен помочь опыт работы Валерия Иванова на разных должностях.
Еще одна задача, которую обозначил Президент, касается потребкооперации. Александр Лукашенко отметил, что тех функций, которые она сегодня выполняет, больше ни у кого нет. Валерий Иванов должен будет найти человека, который возглавит это направление.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Теми функциями, которыми сегодня занимается потребкооперация, никто не обладает. И не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать, а нам надо их обслуживать, это соль земли нашей. Мы сами с тобой были крестьянами и являемся по природе своей крестьянами. Понимаем, что бросить людей в селах, деревнях, агрогородках, небольших поселках, да и в районных центрах, нельзя. Это фактически треть населения Беларуси, и мы будем делать все, чтобы их поддержать. Поэтому под вашу персональную ответственность вместе с Администрацией Президента и правительством подберите руководителя и внесите предложение. Поедем с вами в определенное время в потребкооперацию, я уже давно там не был, и поговорим о проблемах, назначив туда нового человека.
Также новый управделами продолжит курировать Брестскую область на посту уполномоченного представителя Президента в этом регионе. Глава государства уверен, что рационально оставить эту работу тому, кто хорошо знает ситуацию изнутри и пользуется доверием брестчан.