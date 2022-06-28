Буквально прожили столетия нашей истории. Чем запомнился Республиканский бал для лучших выпускников страны?

Новости Беларуси. Сплав молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит белорусам в бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Об этом заявил 28 июня Президент Беларуси, обращаясь к выпускникам во время Республиканского бала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии приняли участие 230 лучших студентов со всей Беларуси. Традиционно глава государства лично напутствует молодых белорусов, которые в 2022 году сделали шаг во взрослую жизнь, закончив высшие учебные заведения страны. Также слова благодарности от Президента звучали родителям и педагогам, воспитавшим молодое поколение.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Конец июня. Традиционное время выпускных, традиционно жаркое и в эмоциональном, и в климатическом плане. Особенно для тех, кто в эти летние дни ждет результатов централизованного тестирования, и тех, кому только предстоит определиться со своим жизненным путем и профессией. Конечно, проще всего, наверное, в эти дни дышится виновникам торжества, ребятам, которые окончили высшие учебные заведения. 230 человек, лучшие из лучших, представители всех вузов нашей страны приглашены на Республиканский выпускной. Они молоды, красивы, полны энергии, оптимизма и амбиций. Они уверены, что все у них непременно получится. «Хочется в магистратуру, аспирантуру». Что планируют выпускники и как они попали на бал к Президенту? Читать здесь.

В череде строгих костюмов, парадных мундиров и роскошных платьев в пол, а еще в атмосфере удивительной легкости, присущей исключительно молодости, очень просто раствориться. И глядя на этих счастливых юных белорусов, те, кто постарше, чувствуют не что иное, как ностальгию, вспоминая себя.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Самое главное – это верить в себя, с оптимизмом смотреть в будущее и знать: тот, кто хочет достичь цели, тот достигает. И не надо искать каких-то сложностей и оправданий. Надо просто идти вперед. К слову, среди приглашенных много педагогов. Им и родителям выпускников отдельные слова благодарности от Президента за то, какими стали эти белорусы, благодаря труду и небезразличию взрослых, профессионалов своего дела. Александр Лукашенко по традиции лично приехал напутствовать выпускников и разделить, наверное, один из самых лучших дней в жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все позади: сданы экзамены, зачеты противные и диплом в кармане. Действительно, самый счастливый день.

И все же с беззаботностью им придется сегодня проститься. Мало того что взрослая жизнь и так накладывает обязательства и груз ответственности, так еще и, по счастью ли или нет, на долю тех, кто сегодня только начинает новый этап своего жизненного пути, выпал период глобальной перестройки. И каждому из присутствующих в этом зале в том числе предстоит сделать все, чтобы страна, в которой мы живем, не утонула в бушующем океане, а заняла свое место после всех штормов. Александр Лукашенко:

Мы, старшее поколение, пережили это время. И думали, что вы, наши дети, будете жить в совершенно другом мире. Ан нет, смотрите. Время подкинуло и вам эти испытания. Мы тогда преодолели эти испытания, учуяв, попробовав на зуб, на ощупь те времена. И сказали: нет, так жить нельзя. А вам, наоборот, надо сохранить мирную и спокойную Беларусь. И сказать: мы будем жить так и еще лучше. Это бурное и тяжелое время выбрало вас. Вам будет очень тяжело. Но я уверен, что вы выстоите (подробнее).

Чтобы ценить и беречь, надо знать, какой ценой досталось то, что имеешь сегодня. В Год исторической памяти и в день, когда начинается новый этап в жизни тысяч тех, которые могут называть себя выпускниками – 2022, у лучших из них была возможность буквально прожить столетия нашей истории: от момента прихода на белорусские земли славян до сегодняшних дней. С помощью визуального и аудиооформления оживали и счастливые, и самые горькие периоды нашей истории, заставляя буквально покрываться мурашками всех присутствующих в зале. Напутствуя выпускников, Президент попросил учесть глобальные уроки и ошибки других. Чтобы не повторять и не тратить время. Время – самый ценный ресурс. Лукашенко: вы хорошо знаете, чего хотите добиться, но делайте это на родной земле. Подробности здесь.