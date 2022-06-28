«Беларусь – это патриотическая нация». Директор НАН о результате национального опроса граждан

Новости Беларуси. Подавляющее число белорусов гордятся тем, что являются гражданами своей страны. Такие данные приводят специалисты Института социологии НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подавляющее число белорусов гордятся тем, что являются гражданами своей страны. Такие данные приводят специалисты Института социологии НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный опрос состоял из десятка вопросов, на которые ответили более тысячи участников. Какие приоритеты выбирают для себя белорусы и каких патриотических ценностей придерживаются?
О результатах расскажет наш корреспондент Александра Качан
Вот так относятся к великому подвигу наших предков в странах по соседству. Нагло уничтожая памятники, свидетельствующие о героическом прошлом советского народа. Настоящая боль для тех, кто искренне чтит память героев. Такие действия демократической Европы – как минимум оскорбление. Белорусы чтят память Великой Отечественной. И важнейшими национальными символами наши соотечественники в первую очередь считают памятники Великой Отечественной войны и государственную символику. Такие данные приводит недавний соцопрос.
Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:
Беларусь – это патриотическая нация, причем патриотами в равной степени являются представители самых различных возрастных групп. Нет каких-либо принципиальных и даже существенных различий в тех мнениях, которыми с нами делились и сельские жители, и городские жители. И это, наверное, один из важнейших, но пока еще промежуточных итогов той политики формирования памяти о прошлом, политики формирования патриотических ценностей.
В центре внимания – Родина, семья, преемственность поколений, государственность и суверенитет. Опрос показал, что более 70 % респондентов гордятся тем, что являются гражданами своей страны. А главными признаками патриотизма белорусы называют постулат – «жить и работать в своей стране». И в абсолютном большинстве у населения находит отклик к призыву «жить по законам». В том числе, у молодого поколения.
Проректор БГАИ о патриотизме среди молодежи. Подробнее здесь.
Примечательно, что среди наиболее почитаемых праздников в календаре белорусов – День Победы и День Независимости, который мы встретим уже на этой неделе, 3 июля 2022 года. В социологическом опросе Академии наук приняло участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Специалисты отметили высокую активность молодого поколения. И это не может не радовать, ведь именно за молодежью будущее.