«Беларусь – это патриотическая нация». Директор НАН о результате национального опроса граждан

Новости Беларуси. Подавляющее число белорусов гордятся тем, что являются гражданами своей страны. Такие данные приводят специалисты Института социологии НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный опрос состоял из десятка вопросов, на которые ответили более тысячи участников. Какие приоритеты выбирают для себя белорусы и каких патриотических ценностей придерживаются? О результатах расскажет наш корреспондент Александра Качан

Вот так относятся к великому подвигу наших предков в странах по соседству. Нагло уничтожая памятники, свидетельствующие о героическом прошлом советского народа. Настоящая боль для тех, кто искренне чтит память героев. Такие действия демократической Европы – как минимум оскорбление. Белорусы чтят память Великой Отечественной. И важнейшими национальными символами наши соотечественники в первую очередь считают памятники Великой Отечественной войны и государственную символику. Такие данные приводит недавний соцопрос.

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Беларусь – это патриотическая нация, причем патриотами в равной степени являются представители самых различных возрастных групп. Нет каких-либо принципиальных и даже существенных различий в тех мнениях, которыми с нами делились и сельские жители, и городские жители. И это, наверное, один из важнейших, но пока еще промежуточных итогов той политики формирования памяти о прошлом, политики формирования патриотических ценностей.

В центре внимания – Родина, семья, преемственность поколений, государственность и суверенитет. Опрос показал, что более 70 % респондентов гордятся тем, что являются гражданами своей страны. А главными признаками патриотизма белорусы называют постулат – «жить и работать в своей стране». И в абсолютном большинстве у населения находит отклик к призыву «жить по законам». В том числе, у молодого поколения. Проректор БГАИ о патриотизме среди молодежи. Подробнее здесь.