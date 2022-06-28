«Суть не в том, чтобы был разговор ради разговора». Гигин о журналистах и акции «Дорогами мужества и стойкости»
Новости Беларуси. Модель развития современного белорусского общества должна соответствовать идеалам, за которые сражались герои Великой отечественной войны. Акцент на этом сделали участники акции «Дорогами мужества и стойкости» в Рогачеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На диалоговой площадке звучат позиции лидеров общественных мнений – это ученые, депутаты и журналисты. В ходе встреч они ведут откровенный разговор с гостями. Круг тем широкий – от проблем войны и мира до изменений в социально-экономической сфере. Все они тесно перекликаются с историей становления Беларуси и напоминают о преемственности поколений.
Вадим Гигин, председатель правления государственно-общественного объединения «Знание»:
Суть не в том, чтобы был разговор ради разговора. Хотя, как правильно говорит Президент, проговоренные проблемы, то, что у человека болит, уже помогает это разрешить. Конечно же, журналисты имеют возможность донести это. Наши эксперты – помочь зачастую местным властям, руководителям предприятий глубже вникнуть в проблему, поднять ее на республиканский национальный уровень. Да не только это. Ведь основа «Дорогами мужества и стойкости» – это наша история, историческая память.
Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Проект, который запустило общество «Знание», наши коллеги, молодые парламентарии, выступают спикерами и это очень важно. Почему? Потому что и сегодня в зале на Гомельщине, и на других площадках проекта большое количество молодежи. Молодые люди воспринимают мысли и идеи от своих сверстников, скажем так, более конструктивно. Поэтому важно, чтобы этот диалог «равный – равному» был и при сохранении объективной исторической памяти.
Беседа прошла в атмосфере открытости и доверия. Патриотическая акция «Дорогами мужества и стойкости» стартовала в Беларуси 20 июня. Она охватит 27 городов и населенных пунктов, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Диалоговые площадки продлятся до 3 июля – Дня Независимости Беларуси.