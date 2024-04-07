Бугров: наши люди понимают, что без труда сильной Беларуси не будет. У нас колоссальный потенциал

Белорусская техника пользуется огромным спросом в странах СНГ, в ближайшем будущем география поставок может расшириться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы увеличения выпуска энергонасыщенных тракторов рассмотрели на МТЗ. Они особенно востребованы, в том числе на Африканском континенте. Только за 2 месяца 2024 года ВВП Беларуси увеличился на 4 %, и больше половины в этом успехе обеспечивает промышленность. На траектории роста находится и машиностроение. Предприятия расширяют географию поставок и увеличивают объемы производства наиболее востребованных моделей. На МТЗ это энергонасыщенные тракторы.

Потребности рынка диктуют свои условия: работать нужно не только с количеством, но и качеством выпускаемым продукции. Нам есть куда расти – неоднократно подчеркивал глава государства. А главное, сделать это необходимо. Ведь довольствоваться тем, что имеем, опасно. Расслабляться нельзя. И касается это всех сфер, каждого, кто работает на своем месте. Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми – подробности.

И лучше защищать мирно, обеспечивая стабильную экономику своим трудом, чем на поле боя. В конце концов, силу созидательного труда белорусы доказывали не раз. Так же справились с санкциями. Для наших беглых и руководителей отдельных стран удивительно и возмутительно, что политика ограничений не дала ожидаемых результатов – краха белорусского пути. Напротив, мы нарастили объемы производства, добились рекордно низкого уровня инфляции, реализуем новые проекты в социальной сфере. Все это в очередной раз доказывает, что надо заниматься своим делом, а не вмешиваться в чужую войну.