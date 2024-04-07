Новости Беларуси. 4 гектара леса заложили сотрудники Министерства внутренних дел. Правоохранители подключились к весенней экологической кампании, которая в нашей стране проходит уже в 17-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиционерам помогали лицеисты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов. Более 200 человек высаживали сосны и лиственницы. Основная цель акции – воспитывать бережное отношение к природе и лесу.