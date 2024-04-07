Правоохранители и молодое поколение подключились к акции «Аднавім лясы разам!» – высадили сосны и лиственницы
Новости Беларуси. 4 гектара леса заложили сотрудники Министерства внутренних дел. Правоохранители подключились к весенней экологической кампании, которая в нашей стране проходит уже в 17-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Милиционерам помогали лицеисты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов. Более 200 человек высаживали сосны и лиственницы. Основная цель акции – воспитывать бережное отношение к природе и лесу.
Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Через эту акцию проходит экологическое воспитание. Тем более для будущих офицеров важно знать, что лесное хозяйство, лесистость страны – одна из составляющих национальной безопасности, так называемая экологическая безопасность государства.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я уверен, что если каждый присоединится к этой акции, наша страна станет еще краше, Республика Беларусь будет процветать и развиваться. Ну а мы, как сотрудники органов внутренних дел, с молодым поколением сделаем все для того, чтобы сберечь и лес, и небо, и чтобы на нашей земле всегда были мир и безопасность.
На этот раз акция «Аднавім лясы разам!» посвящена Году качества. Продлится она до 20 апреля. Принять участие может любой желающий. Нужно обратиться в ближайшее лесничество, где обеспечат саженцами и укажут участок для их посадки.