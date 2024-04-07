Школьники из Лепельского района смастерили около 650 синичников. Материалы поставляет местный лесхоз

Новости Беларуси. Просторные и удобные апартаменты для птиц мастерят белорусские школьники. Экологическая инициатива по-настоящему захватила ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой весной только в Лепельском районе они развесят около 650 синичников. В ход идут хвойные породы дерева. Материалы для птичьих домиков предоставляет местный лесхоз.

Небольшое производство по сборке синичников открылось в кабинете труда Полсвижской школы. В помощь мастерам – пила, дрель, перьевая развертка и молотки. Распилом занимается преподаватель, дети собирают конструкцию. За урок каждый ученик делает по несколько домиков. Их сразу же развешивают, преимущественно вокруг молодых лесопосадок. К слову, конкуренция за свободную жилплощадь у пернатых всегда большая.

Матвей Драпеза, учащийся П олсвижской базовой школы имени Н . Н . Т омашевича Л епельского района: Мы делаем отличное дело, что помогаем птицам. Строим синичники, скворечники, туда можно положить корм, и им легче живется. Я доволен этой работой.

Вадим Крицкий, лесничий Волосовичского лесничества Лепельского лесхоза:

Сотрудничаем с отделом образования уже 5 лет. За это время было сделано порядка 2 тысяч скворечников и синичников. Для этого Лепельский лесхоз поставляет обрезную доску и гвозди. Также дети активно участвуют в акциях «Чистый лес», «Посади дерево».

Экологическая составляющая не первый год активно внедряется в образовательный процесс этой школы. В 2023 году открыли даже свое лесничество. Заботиться об окружающей среде и беречь природу педагоги учат детей с раннего возраста.