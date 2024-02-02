Будут временные неудобства. Какие мосты планируют ремонтировать в Минске в 2024 году?

Екатерина Забенько, СТВ: Давайте сконцентрируемся на мостах и путепроводах. Все-таки это самый большой, наверное, объем работы, самый значимый. Во-первых, насколько это быстро удастся сделать? Потому что, естественно, автомобилисты ждут от вас ускорения этих работ. Потому что создаются если не транспортные коллапсы, но какие-то временные неудобства.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Сегодня по уже установившейся практике мы вышли на такой, скажем так, объем работ, что порядка пяти путепроводов в год у нас находятся в каком-либо виде ремонта. Будь то это капитальный ремонт, будь то это реконструкция. В настоящий момент у нас работы 2023 года все завершены – тот же самый анонсированный запорожский путепровод. Сейчас мы ведем уже вторую фазу работ по капитальному ремонту путепровода на Чкалова, «Институт культуры». Закончили полностью демонтаж всего существующего пролетного строения. Я думаю, что в ближайшие дни уже будет рассмотрен вопрос о начале возведения второй половины, будем завозить балки, монтировать. Будут какие-то временные неудобства, но мы стараемся глобальные работы выполнять в ночной период, чтобы не перекрывать движение.

Екатерина Забенько:

Вы, как правило, работаете с опережением графика, насколько я знаю.

Сергей Панев:

Опережение графика – это само собой разумеется. Дальнейшее развитие всех наших ремонтных работ – мы будем переключаться на следующие путепроводы. Закончим запорожский, мы рассматриваем вопрос выхода уже на объект по улицу Ваупшасова. Параллельно с этим объектом готовится документация – думаю, что мы где-то ближе к маю выйдем на объекты по Долгобродской. Два путепровода – это около завода имени Козлова (там у нас один путепровод есть) и на улице Ванеева. Также уже определены сроки начала работ в ближайший месяц – это по объекту Карла Либкнехта. Далее приступать к ремонту путепровода по проспекту Жукова. В среднем три-четыре путепровода в год мы планируем ремонтировать. Также планируется на ближайшие перспективы – это объекты по Минской кольцевой дороге, строительство в том числе новых развязок. Мы со временем предоставляем информацию и анонсируем заранее.

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