Создаётся автоматизированный центр мониторинга состояния мостов в Минске. Кому принадлежит разработка?

Столичному «Горремавтодору» есть чем противостоять циклонам. Правда, приходится это делать и днем, и ночью. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Создается автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов в Минске. Что он из себя представляет и вообще чья это разработка?

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Это разработка из свежих. Она получила, наверное, свое начало от даты той неприятности, которая произошла на путепроводе на Немиге. Было решено, что нужно создать какой-то центр по части наблюдения и получения онлайн результатов по состоянию всех конструкций наших сооружений. «БелдорНИИ» была разработана методика, технология. То есть в настоящий момент применяются датчики, как вертикального отклонения, так и предварительного растяжения, натяжения прогибов. Путем беспроводного соединения через интернет данную информацию получает диспетчерская служба организаций эксплуатации и сам «БелдорНИИ». То есть информация, которая получена на датчиках, свидетельствует, что сооружение находится в рабочем режиме. Там фиксируются контролируемые прогибы, натяжения и отклонения от вертикали. Все это сводится в виде диаграмм, графиков на монитор диспетчеру. Тот в свое время принимает решение, что в случае, например, приближения к условно красному предельному, скажем так, положению дел он может направить в службу, проверить в чем причина. Если динамическое воздействие было кратковременно, и все показатели вернулись в норму, то это свидетельствует о том, что это проехал, наверное, какой-то большой большегруз либо прошла какая-то динамическая нагрузка, либо что-то происходит с сооружением природного характера либо другого, что можно своевременно проконтролировать.

Екатерина Забенько:

После Немиги он первый обзавелся этими датчиками. Потому что, как вы правильно сказали, произошла такая неприятность. Но сейчас-то мост уже в надежном состоянии. Сергей Панев:

В настоящий момент на путепроводе установлена система мониторинга. Она показывает, что мост работает в абсолютно нормальном режиме. Никаких предельных значений не наблюдается. Просто сейчас данная система отрабатывается на всех оставшихся путепроводах. Мы их устанавливаем. Екатерина Забенько:

Сергей Павлович, спасибо вам, что вы принесли нам, уже хочется быстрее показать, как выглядят эти датчики. Как это наглядно, во-первых, выглядит, а во-вторых, как это работает?

Сергей Панев:

Значит, это макет. Екатерина Забенько:

Сколько таких датчиков изготовили? Приятно, что это, в общем-то, белорусская разработка. Сергей Панев:

Это наша белорусская разработка, это наш «БелдорНИИ». Но это макет. Он фактически размером больше, достигает длины один метр. Устанавливается изначально в расчетных местах, то есть там, где проектный институт отрабатывает, говорит, что это наиболее напряженные, подверженные деформациям участки. Посредством обработки именно сигнала с самого датчика передается на сигнал уже диспетчерской службы. То есть это датчик по напряжению, растяжению.