Проходит цикл очистки и сбрасывается в Свислочь. Как работает снегосплавной пункт в Минске?

Столичному «Горремавтодору» есть чем противостоять циклонам. Правда, приходится это делать и днем, и ночью. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Многим часто очень интересно, куда потом девается этот снег с улиц. Мы уже знаем о том, что существуют снежные свалки, которых в общем-то становится все меньше, потому что появился снегосплавной, мы его любим называть – журналисты: снегоплавильный, пункт. Какие перспективы у подобных объектов? Потому что я знаю, что он действительно вам очень здорово помогает.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Помощь есть, но для понимания: он обеспечивает на сегодня порядка 10 % утилизации того снега, который образуется. Екатерина Забенько:

Только 10 %? Максим Белоус:

По статистике 2024 года из 418 тысяч кубических метров снега только порядка 56 завезено на снегосплавной пункт. Но дело в том, что здесь играет вопрос логистики. Только три района ближайшие расположены – имеет экономический, логистический смысл транспортировать туда снег. Но в течение 2024 года запланировано строительство еще двух снегосплавных пунктов. Их производительность будет 12 тысяч метров кубических в сутки. Для сравнения: у существующего – это 5 тысяч. Поэтому надеемся, что с вводом этих объектов, безусловно, количество не снежных свалок, а все-таки мест для складирования снега – это правильное название, будет уменьшаться. Но в ближайшей перспективе, безусловно, эти точки будут оставаться даже для подстраховки, потому что все-таки производительность снегосплавных пунктов фиксирована, и при выпадении какого-то пикового количества снежно-ледяных масс, безусловно, мы будем вынуждены очищать дороги и при необходимости завозить этот снег в другие места.

Екатерина Забенько:

Сколько же снега переплавил этот снегосплавной пункт, трудно себе представить. Потому что в день, и по проектной мощности я знаю, что по количеству осадков больше 300 грузовиков завозится снега туда. Максим Белоус:

Да, безусловно, его производительность – 5 тысяч кубов. Если считать, исходя из емкости самосвала 15 кубов, это порядка 330 самосвалов в сутки. Количество этих самосвалов может быть больше в пиковые часы, поэтому, безусловно, места для складирования снега тоже функционируют в районах. Самая главная наша задача – это уложиться в директивные сроки и обеспечить оперативность уборки проезжей части. Поэтому мы вынуждены, безусловно, пользоваться не только снегосплавным пунктом.