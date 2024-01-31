Идут с опережением – когда западную часть Минска переведут на воду из подземных источников?

Столичному «Горремавтодору» есть чем противостоять циклонам. Правда, приходится это делать и днем, и ночью. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как идет процесс перевода западной части Минска на воду из подземных источников? Я знаю, что по планам 2025 год всегда фигурировал, но сейчас уже говорят о том, что все произойдет раньше, чуть ли не в конце 2024 года.