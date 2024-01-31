Идут с опережением – когда западную часть Минска переведут на воду из подземных источников?
Столичному «Горремавтодору» есть чем противостоять циклонам. Правда, приходится это делать и днем, и ночью. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как идет процесс перевода западной части Минска на воду из подземных источников? Я знаю, что по планам 2025 год всегда фигурировал, но сейчас уже говорят о том, что все произойдет раньше, чуть ли не в конце 2024 года.
Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Если брать нормативные сроки строительства, то перевод города Минска на водоснабжение из подземных источников идет с опережением. Потому что активно работы у нас начались в 2023 году. На сегодня, если брать наш объем работ, то строительная готовность уже 70 %. То есть много мелких работ останется, но здесь с уверенностью можно сказать, что к концу 2024 года строительство данного объекта будет завершено. Надеемся, все там пойдет, люди увидят и попробуют воду.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Интенсивно сейчас ведется процедура закупки оборудования, устанавливаемого на объекте. Задача поставлена так, чтобы мы уже в середине 2024 года приступили к пусконаладочным работам и наладке всей работы автоматики. Поэтому работа ведется, и объект намерены действительно к концу года завершить.
Создается автоматизированный центр мониторинга состояния мостов в Минске. Кому принадлежит разработка – подробнее здесь.